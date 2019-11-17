Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Тбілісі після провалу голосування за виборчу реформу

Тисячі людей 17 листопада вийшли на вулиці біля парламенту Грузії в Тбілісі після того, як парламент не зміг ухвалити виборчу реформу.

Акція відбувається мирно, люди тримають у руках прапори Грузії, НАТО і Європейського союзу і слухають промови опозиційних політиків. Біля парламенту посилені заходи безпеки.

14 листопада грузинський парламент не схвалив поправку до Конституції щодо переходу на пропорційну електоральну систему.

Законопроєкт був відхилений у першому читанні 14 листопада. Він не отримав необхідної підтримки у мінімум 113 голосів.

Зміна виборчої системи зі змішаної на пропорційну починаючи з 2020 року була однією з вимог тисяч демонстрантів, які виходили на акції протесту в Грузії в червні та липні 2019 року.​

Через неухвалення змін 15 листопада на вулиці Тбілісі вийшли протестувальники. Вони зібралися біля парламенту і перекрили рух головною вулицею міста.

Крім того, рішення грузинського парламенту викликало критику ПАРЄ, а також посольства США в Тбілісі.

Партія «Грузинська мрія», зокрема її лідер і засновник, мільярдер Бідзіна Іванішвілі, підтримала реформу, але рішення все одно ухвалити не вдалося.

Це спонукало деяких законодавців, зокрема заступницю спікера Тамар Ханґошвілі, вийти зі складу правлячої коаліції «Грузинська мрія».