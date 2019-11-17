Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 листопада 2019, Київ 16:34
Новини | Міжнародні

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Тбілісі після провалу голосування за виборчу реформу

Акція протесту біля грузинського парламенту, Тбілісі, 14 листопада 2019 року

Дивитись коментарі

Тисячі людей 17 листопада вийшли на вулиці біля парламенту Грузії в Тбілісі після того, як парламент не зміг ухвалити виборчу реформу.

Акція відбувається мирно, люди тримають у руках прапори Грузії, НАТО і Європейського союзу і слухають промови опозиційних політиків. Біля парламенту посилені заходи безпеки.

14 листопада грузинський парламент не схвалив поправку до Конституції щодо переходу на пропорційну електоральну систему.

Законопроєкт був відхилений у першому читанні 14 листопада. Він не отримав необхідної підтримки у мінімум 113 голосів.

Зміна виборчої системи зі змішаної на пропорційну починаючи з 2020 року була однією з вимог тисяч демонстрантів, які виходили на акції протесту в Грузії в червні та липні 2019 року.​

Через неухвалення змін 15 листопада на вулиці Тбілісі вийшли протестувальники. Вони зібралися біля парламенту і перекрили рух головною вулицею міста.

Крім того, рішення грузинського парламенту викликало критику ПАРЄ, а також посольства США в Тбілісі.

Партія «Грузинська мрія», зокрема її лідер і засновник, мільярдер Бідзіна Іванішвілі, підтримала реформу, але рішення все одно ухвалити не вдалося.

Це спонукало деяких законодавців, зокрема заступницю спікера Тамар Ханґошвілі, вийти зі складу правлячої коаліції «Грузинська мрія».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG