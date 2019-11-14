Грузинські депутати не ухвалили зміни до Конституції, яких вимагали протестувальники влітку

Грузинський парламент не схвалив поправку до Конституції щодо переходу на пропорційну електоральну систему. Цей перехід був однією з вимог протестувальників, що виходили на вулиці Тбілісі влітку 2019 року.

Законопроєкт був відхилений у першому читанні 14 листопада. Він не отримав необхідної підтримки у мінімум 113 голосів.

Зміна виборчої системи зі змішаної на пропорційну починаючи з 2020 року була однією з вимог тисяч демонстрантів, які виходили на акції протесту в Грузії в червні та липні 2019 року.​

Члени парламентської більшості, в тому числі заступниця спікера Тамар Ханґошвілі, яка голосувала за цей документ, вийшли зі складу правлячої коаліції «Грузинська мрія». Деякі партії в парламенті закликають до вуличних протестів.

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Десятки активістів та прихильників опозиції пікетували будівлю парламент 14 листопада, вимагаючи ухвалити конституційну поправку. Вони обіцяють також ще більший мітинг на знак протесту проти результатів голосування парламенту.

Спікер парламенту Арчіл Талаквадзе заявив після сесії, що парламентські вибори в країні 2020 року відбудуться за змішаною системою.

Згідно із запропонованою поправкою, політична партія мала б зібрати 5 тисяч підписів для реєстрації на виборах, а механізм перевірки списків прихильників мав бути спрощений.

Лідер партії «Грузинська мрія» олігарх Бідзіна Іванішвілі анонсував готовність своєї партії реформувати електоральне регулювання під час антиурядових протестів.

У столиці Грузії Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Багатьох громадян Грузії обурило це, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе – задовольнивши одну з вимог мітингувальників.

В ході протистояння силовиків і учасників акцій постраждало понад 240 людей.