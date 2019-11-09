Грузія: кілька сотень праворадикалів у Тбілісі побились із поліцією через фільм про ЛГБТ

Кілька сотень праворадикалів у Тбілісі побилися з поліцією, намагаючись зірвати прем’єру номінованого на «Оскар» шведсько-грузинського фільму «А потім ми танцювали», у якому головні герої є геями. Під час інциденту травмовано молоду жінку, яка прямувала на кінопоказ. За даними місцевих ЗМІ, у неї кинули камінь, влучивши в голову. Постраждалу забрали до лікарні.

Сутички трапилися поблизу кінотератру Amirani cinema 8 листопада. Як повідовідомляється, учасники демонстрації спочатку спалили веселковий прапор, скандуючи «Сором» та «Хай живе Грузія», після чого дехто з них спробував прорватися всередину кінотеатру через поліцейський кордон. При цьому православні священики проводили під кінотеатром молебень.

У результаті зіткнень, поліція заарештувала 11 протестувальників.

Мелодрама «А потім ми танцювали» режисера Левана Гелбахіані отримала гран-прі Одеського кінофестивалю цього року, а виконавець однієї з головних ролей здобув відзнаку кінофестивалю у Сараєві.

Швеція висунула стрічку на «Оскар» у номінації «найкращий іноземний фільм».