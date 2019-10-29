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29 жовтня 2019, Київ 11:07
Новини | Міжнародні

Кілька урядових сайтів і телеканалів у Грузії зазнали кібератаки

Міністерство внутрішніх справ Грузії почало розслідування ймовірних кібератак на різних сайтах

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Два телеканали «Імеді» і Maestro TV та тисячі веб-сайтів в Грузії були заблоковані через масштабну кібератаку 28 жовтня. Ймовірно, зумисне втручання зачепило, серед іншого, сайти судів, що містять інформацію про особисті справи і персональні дані.

В «Імеді» повідомили, що їхня мережа паралізована, у Maestro TV – про зламаний сервер.

Міністерство внутрішніх справ Грузії почало розслідування ймовірних кібератак на різних сайтах.

У багатьох випадках домашні сторінки сайту були замінені зображенням колишнього президента Міхаїла Саакашвілі і написом «Я повернусь», повідомляє ВВС. За даними телекомпанії, загалом постраждали понад 2 тисячі сайтів, в тому числі неурядових та комерційних організацій та компаній.

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