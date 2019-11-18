США та ЄС закликають до діалогу в Грузії на тлі антиурядових протестів

Сполучені Штати та Європейський союз закликали грузинський уряд, політичні партії та громадянське суспільство до «спокійного та шанобливого діалогу» після того, як тисячі людей протестували в центрі Тбілісі, вимагаючи дострокових загальних виборів.

Делегація ЄС у Грузії та посольство США «визнають глибоке розчарування широкого сегменту грузинського суспільства через провал парламентом змін до конституції», йдеться у спільній заяві дипломатів 17 листопада.

Антиурядові демонстранти зібралися біля парламенту 17 листопада, через три дні після того, як парламент відхилив конституційні поправки щодо переходу до пропорційної виборчої системи.

Зміна системи з мішаної на пропорційну до 2020 року була однією з вимог тисяч демонстрантів, які протягом тижнів збиралися в Тбілісі в червні та липні.

Наразі в Грузії парламент обирають за мішаною системою – одну частину депутатів у мажоритарних округах, іншу – за партійними списками. Опозиційні партії заявляють, що така виборча система надає переваги владній партії «Грузинська мрія».