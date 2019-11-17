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17 листопада 2019, Київ 22:35
Новини | Міжнародні

Біля парламенту Грузії протестувальники будують барикади, принесли мішки з піском

Центр Тбілісі, Грузія, 17 листопада 2019 року

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Біля будівлі парламенту Грузії протестувальники у неділю почали зводити барикади. На одну з вулиць у центрі Тбілісі опозиційні активісти принесли мішки з піском. Лідери опозиції вимагають сформувати тимчасовий, технічний уряд та призначити дострокові парламентські вибори за пропорційною системою, а також реорганізувати Центральну виборчу комісію.

Понад 20 опозиційних партій 17 листопада провели в центрі Тбілісі масштабну протестну акцію у відповідь на провал конституційної реформи. Вони оголосили про початок «пікетування парламенту» і заблокували входи в будівлю законодавчого органу.

14 листопада грузинський парламент не схвалив поправку до Конституції щодо переходу на пропорційну електоральну систему.

Законопроєкт був відхилений у першому читанні 14 листопада. Він не отримав необхідної підтримки у мінімум 113 голосів.

Зміна виборчої системи зі змішаної на пропорційну починаючи з 2020 року була однією з вимог тисяч демонстрантів, які виходили на акції протесту в Грузії в червні та липні 2019 року.​

Через неухвалення змін 15 листопада на вулиці Тбілісі вийшли протестувальники. Вони зібралися біля парламенту і перекрили рух головною вулицею міста.

Крім того, рішення грузинського парламенту викликало критику ПАРЄ, а також посольства США в Тбілісі.

Партія «Грузинська мрія», зокрема її лідер і засновник, мільярдер Бідзіна Іванішвілі, підтримала реформу, але рішення все одно ухвалити не вдалося.

Це спонукало деяких законодавців, зокрема заступницю спікера Тамар Ханґошвілі, вийти зі складу правлячої коаліції «Грузинська мрія».

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