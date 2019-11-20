Труба назвав «фейком» записи в Telegram-каналі «Трубу прорвало»

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба назвав «фейком» оприлюднені у Telegram записи нібито його розмов.

«Декого цікавить інформація з приводу участі директора ДБР в оприлюднених розмовах. Є велика кількість бажаючих чинити провокації проти мене і ДБР, і я це розумію і цього очікував. Ці публікації – це фейк і провокація. Вони мене не зламали. Я не буду коментувати жодних фейків і провокацій», – сказав Труба.

Він наголосив, що не збирається йти у відставку.

19 листопада у Telegram-каналі під назвою «Трубу прорвало» оприлюднена низка записів нібито розмов директора ДБР. Як стверджують автори каналу, на цих записах Труба, зокрема, спілкується з Офісом президента про кримінальні провадження щодо п’ятого президента Петра Порошенка, «Приватбанку» та Національного банку України. Хто створив цей Telegram-канал – наразі не відомо.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Луганській області заявив, що прослуховував записи.

У вересні Труба розповів, що в його кабінеті виявлена апаратура для прослуховування.