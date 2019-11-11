Труба заявляє про арешт голови ГУ Міноборони через «справу бронежилетів»

Печерський районний суд обрав запобіжний захід генерал-майору, начальнику Головного управління Міністерства оборони України за підозрою в закупівлі неякісного майна за завищеними цінами для Збройних сил України – про це заявив голова Державного бюро розслідувань Роман Труба.

За його даними, суд визначив заставу для посадовця Міноборони в сумі 76 мільйонів гривень.

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«Тримання під вартою або застава у 76 млн грн – такий запобіжний захід обрано генерал-майору, начальнику Головного управління Міністерства оборони України, який є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного речового майна за завищеною ціною для Збройних Сил України. Таке рішення щойно виніс Печерський районний суд міста Києва», – пише Труба в своєму Телеграмі.

Він додав, що залишилося обрати запобіжні заходи для ще чотирьох підозрбваних.

Труба не назвав імені заарештованого, проте деталі вказують на начальника Головного управління Міністерства оборони Дмитра Марченка.

Цю ж інформацію поширив радник п’ятого президента Петра Порошенка і волонтер Юрій Бірюков.

За версією слідства, підозрювані нібито навмисно закупили для військових браковані бронежилети на загальну суму 176 мільйонів гривень.

В червні 2019 року Головне управління Міноборони звинувачувало ДБР в тому, що їхні дії заблокували закупівлі бронежилетів. Крім того, у відомстві заперечували інформацію Бюро щодо проведення експертизи, яка підтвердила низьку якість бронежилетів.

Перед тим, 26 червня, представники ДБР здійснили близько 40 обшуків за місцями проживання низки посадових осіб Міноборони, працівників комерційних структур і в офісних приміщеннях у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб ЗСУ майна за завищеними цінами.