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11 листопада 2019, Київ 15:27
Новини | Події

ГПУ: у 2017 році Міноборони завдали збитків на 173 млн гривень

ГПУ: працівники Міноборони у 2017 році під час закупівлі засобів зв’язку іноземного виробництва для потреб оборони в контракті не передбачили обов’язкової умови щодо одержання Україною відповідних компенсацій

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У 2017 році Міністерству оборони України завдали збитків на 173 мільйони гривень, повідомила Генеральна прокуратура України.

За версією слідства, працівники Міноборони у 2017 році під час закупівлі засобів зв’язку іноземного виробництва для потреб оборони в контракті не передбачили обов’язкової умови щодо одержання Україною відповідних компенсацій (офсетного договору) на загальну суму в понад 173 мільйони гривень.

У прокуратурі припускають, що посадовці Міноборони могли діяти з метою одержання неправомірної вигоди одним зі спецекспортерів.

Досудове розслідування доручили Національному антикорупційному бюро України.

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У Міністерстві оборони наразі не коментували інформацію ГПУ.

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