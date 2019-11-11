ГПУ: у 2017 році Міноборони завдали збитків на 173 млн гривень

У 2017 році Міністерству оборони України завдали збитків на 173 мільйони гривень, повідомила Генеральна прокуратура України.

За версією слідства, працівники Міноборони у 2017 році під час закупівлі засобів зв’язку іноземного виробництва для потреб оборони в контракті не передбачили обов’язкової умови щодо одержання Україною відповідних компенсацій (офсетного договору) на загальну суму в понад 173 мільйони гривень.

У прокуратурі припускають, що посадовці Міноборони могли діяти з метою одержання неправомірної вигоди одним зі спецекспортерів.

Досудове розслідування доручили Національному антикорупційному бюро України.

У Міністерстві оборони наразі не коментували інформацію ГПУ.