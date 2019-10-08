До ВАКС скерували справу про розтрату понад 58 млн грн при закупівлі палива для Міноборони

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом розтрати державних коштів в особливо великому розмірі під час закупівлі палива для Міністерства оборони України на загальну суму понад 58 мільйонів гривень.

«У вказаному провадженні обвинувачуються колишній заступник міністра оборони України, директор та працівник відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, службовець Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, представник ТОВ «Трейд Коммодіті» у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, також реальний кінцевий власник ТОВ «Трейд Коммодіті» – у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 ККУ», – йдеться в повідомленні САП.

У відомстві вказують, що у 2016 році ці особи, на думку слідства, через додаткові угоди до договорів постачання пального для Міноборони організували підвищення цін на нафтопродукти.

11 жовтня 2017 року Національне антикорупційне бюро затримало заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Володимира Гулевича за підозрою у розтраті понад 149 мільйонів гривень держбюджету під час закупівель палива для потреб Міноборони.

Суд обрав Ігорю Павловському і Володимиру Гулевичу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У ході засідання Павловський відкинув звинувачення НАБУ і заявив, що він не порушував закон. Пізніше Апеляційний суд Києва скасував домашній арешт Павловського.

За версією слідства, на початку 2016 року комітет із конкурсних торгів МОУ організував процедуру відкритих торгів на закупівлю палива, комітет затвердив пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні – у травні 2016 року уклали 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення на загальну суму понад мільярд гривень.

У НАБУ заявляли, що упродовж червня-серпня 2016 року за відсутності будь-яких правових підстав для внесення змін до договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни – внаслідок цього на користь постачальника безпідставно й незаконно було перераховано бюджетні кошти на 149 мільйонів гривень.