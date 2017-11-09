Апеляційний суд скасував домашній арешт заступника міністра оборони Павловського

Апеляційний суд Києва скасував домашній арешт заступника міністра оборони Ігоря Павловського, підозрюваного в розкраданні 149 мільйонів гривень при закупівлі палива для Міноборони. Про це Радіо Свобода повідомив захисник Павловського Ростистав Кравець.

Апеляційний суд змінив для Павловського запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов’язання військовослужбовців, які мають звання Героя України, – Олександра Порхуна і Ігоря Герасименка.

За словами адвоката, суд в ухвалі вказав, що Павловський не повинен спілкуватися з свідками у цій справі, не покидати місце своєї реєстрації без дозволу детектива.

11 жовтня Національне антикорупційне бюро затримало заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Володимира Гулевича за підозрою у розтраті понад 149 мільйонів гривень держбюджету під час закупівель палива для потреб Міноборони.

Суд обрав Ігорю Павловському і Володимиру Гулевичу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У ході засідання Павловський відкинув звинувачення НАБУ і заявив, що він не порушував закон.

За версією слідства, на початку 2016 року комітет із конкурсних торгів МОУ організував процедуру відкритих торгів на закупівлю палива, комітет затвердив пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні – у травні 2016 року уклали 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення на загальну суму понад мільярд гривень.

У НАБУ заявляють, що упродовж червня-серпня 2016 року за відсутності будь-яких правових підстав для внесення змін до договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни – внаслідок цього на користь постачальника безпідставно й незаконно було перераховано бюджетні кошти на 149 мільйонів гривень.