Генерали на 150 мільйонів (огляд преси)

Заступник міністра оборони Ігор Павловський і троє його підлеглих попалися на багатомільйонній схемі «відкату» за паливо для армії. Докладніше про те, чому це стало можливим і що загрожує підозрюваним, розповідає газета «Україна молода» в публікації «Генерали на 150 мільйонів».

В країні утворилася інфраструктура війни, пише «Газета по-українськи». Люди на ній заробляють політичні та фінансові дивіденди. Те, про що говорять зараз, – лише верхівка айсберга, переконує видання. Система залишається такою, як була в часи Леоніда Кучми. Якщо десь чиновник украде півмільйона – це корупція низової ланки. А 150 мільйонів – це топ-корупція. Тут не можна вкрасти і не «відстібнути» нагору. Якщо не поділиться – швидко опиниться в Лук’янівському СІЗО. Справа Ігоря Павловського може вивести на дуже впливових людей. Адже тут не обійшлося без політичного прикриття, зазначає газета.

«Закон про Донбас завершує антитерористичну операцію» – у статті з таким підзаголовком «Газета по-українськи» пише, що цей закон зніме з України відповідальність за протиправні дії Росії на окупованих територіях Донбасу. І перекладає її на країну-агресора. Мова йде також про соціальну допомогу, постачання води, електроенергії, газу. З ухваленням закону вимоги міжнародних організацій про виплату Україною пенсії на тих територіях будуть не актуальні, зазначає видання.

Газета «Голос України» пише, що бойові дії уздовж лінії розмежування на сході країни, окрім безпосередньої загрози життю військовослужбовців та цивільного населення, несуть у собі ще одну, часто приховано небезпеку. Ворог мінує величезні ділянки територій, ставить розтяжки у несподіваних місцях, закидує на позиції українських воїнів сотні мін та артснарядів, частина яких не вибухає одразу. На Приазов’ї протидіють цим «вибуховим диверсантам» групи розмінування Збройних сил України. Про роботу однієї з таких груп розповідає парламентська газета.

Наступного вівторка новітня опозиція пробуватиме свої сили під стінами Верховної Ради, інформує газета «Україна молода». Цього дня біля парламенту зберуться активісти, щоб укотре спробувати натиснути на владу і перевірити, наскільки та готова до діалогу. Утім, чи стане це початком реальних змін, чи обернеться черговою грою політичних м’язів, йдеться в матеріалі «Час Х призначено на 17-те».

Днями Кабмін затвердив план із впровадження загальнообов'язкової накопичувальної системи пенсійного страхування, яка дозволить українцям відкладати кошти на індивідуальну пенсію. Поки правила роботи нової системи ще розробляються, газета «Сегодня» порахувала, скільки зможе накопичити пересічний українець за 35 років і дізналася в експертів, як це буде працювати. Про це йдеться в публікації «Як будемо збирати собі на старість».