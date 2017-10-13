Радіо Свобода Daily: Порошенко пригрозив «відрубати руки» тим, хто буде красти в армії

«Найжирніші держзакупівлі»

Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід одному з чотирьох посадовців Міноборони, яких підозрюють у причетності до розтрати понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міноборони.

Так, заступника міністра оборони України Ігоря Павловського відправили під цілодобовий домашній арешт. Сам Павловський відкинув звинувачення і заявив, що Міноборони закуповує паливо за найнижчою ціною в Україні.

«Нікому не дозволю красти в армії. Тим, хто буде красти в армії, руки відрубаю. Це позиція президента, бо армія є предметом моєї персональної турботи, бо армія є одним з наших очевидних досягнень за три роки», – пригрозив президент Петро Порошенко.

Та поки суд обирає запобіжні заходи, журналісти та експерти будують версії. Так, журналіст-розслідувач Дмитро Гнап стверджує, що до скандалу причетна фірма Trade Commodity, пов’язана з депутатом від БПП Олександром Грановським. А представник консалтингової фірми «А-95» Сергій Куюн згадує: ця компанія була невеликим гравцем, поки не почала працювати з державними підприємствами.

Про українську освіту в ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи за підсумками термінових дебатів щодо ухвалення в Україні закону «Про освіту», ухвалила резолюцію з рекомендаціями для України.

У рішенні ПАРЄ засуджує те, що Верховна Рада України ухвалила закон про освіту, зокрема норму про мову освіти, без консультацій із представниками національних меншин.​

Також ПАРЄ просить владу України забезпечити виконання висновків Венеціанської комісії повною мірою. Під час дебатів члени різних делегацій критикували Київ за те, що закон направили на розгляд комісії вже після його ухвалення.

Втім, як після голосувань прокоментував голова делегації українського парламенту в ПАРЄ Володимир Ар’єв, резолюція не зобов’язує робити жодних кроків до висновків Венеціанської комісії, і її ухвалення не є «трагедією» для України. Детальніше про палкі дебати між українською, угорською й румунською делегаціями та гострі аргументи сторін – тут.

Легенда судді Артура Ємельянова

Суддя Артур Ємельянов за часів президента Віктора Януковича блискавично піднявся кар’єрними сходами від заступника голови Донецького обласного госпсуду до заступника голови Вищого господарського суду України. Попри те, що він фігурував не лише у низці журналістських розслідувань про масштабне рейдерство та корупцію, а й у кримінальному провадженні прокуратури щодо незаконного втручання в діяльність судових органів, Ємельянов і досі чинить правосуддя.

Нині суддя регулярно їздить до своєї колишньої дружини Світлани у Відень, де вона мешкає з дітьми. Випадково зустрівши цього суддю під час одного з таких польотів, журналісти програми «Схеми» вирішили ретельніше придивитись до статків його колишньої дружини Світлани Ємельянової і виявили широку географію її елітного майна по всьому світу: готелі в Австрії та Німеччині, апартаменти в Еміратах, вілла в Анталії. Звідки ж у неї гроші на все це майно? І чи не було фіктивним у 2014 році розлучення, яке дало формальні підстави судді Ємельянову не зазначати у публічній декларації всю елітну нерухомість, оформлену на тепер уже колишню дружину?​

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Ну що, не втомились? Далі ще трішки новин коротко.

СБУ попередило про можливу масштабну кібератаку на держструктури і приватні компанії.

В Одесі фігурантам одеської «справи 2 травня» Євгену Мефьодову та Сергію Долженкову, яких затримали за підозрою в сепаратизмі, оголосили ще одне повідомлення про підозру за статтею «підготовка і організація масових заворушень».

А співачка Джамала стала послом доброї волі ООН.

Втім, і це ще не все. Декілька важливих подій трапились і у США та Росії.

Так, США оголосили про вихід із ЮНЕСКО через «антиізраїльський ухил». А у Росії висунули звинувачення двом українським прикордонникам та випустили нову банкноту з анексованим Кримом.

І нарешті, щоб залишити приємний «присмак» від нашого такого об’ємного огляду, пропонуємо два лінки: перший про компакт-диск #ПісніВійни, який бійці й співаки презентували у Львові, а другий –​ про український стенд на 69-му Франкфуртському книжковому ярмарку.

«Подавайте» себе правильно!

Ваше Радіо Свобода Daily