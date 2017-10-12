Одеса: фігурантам «справи 2 травня» Долженкову і Мефьодову вручили нові повідомлення про підозру

В Одесі фігурантам одеської «справи 2 травня» Євгену Мефьодову та Сергію Долженкову, яких у вересні після виправдувального вироку Іллічівського міськсуду затримали за підозрою в сепаратизмі, оголосили ще одне повідомлення про підозру за статтею «підготовка і організація масових заворушень».

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, 11 жовтня повідомлено про підозру двом фігурантам трагічних подій на Грецькій площі в Одесі – йдеться про підготовку до організації масових заворушень, приготування до яких відбувалося на території меморіального комплексу «411-а батарея».

«На території комплексу, за даними слідства, ці особи здійснювали інструктаж спільників і спорядження їх бронежилетами, кийками», – повідомили у прокуратурі.

У відомстві також зауважили, що у ході розслідування кримінального провадження проведено лінгвістичну експертизу, яка підтвердила, що публічні заклики, вчинені фігурантами у березні 2014 року під час автопробігу на Миколаївщині і Одещині, є умисними діями, які мали на меті «вплинути на громадську думку жителів регіонів для подальшого створення на цих територіях незаконних утворень і порушення порядку, встановленого Конституцією України».

За результатами експертиз чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу (стаття 109 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

18 вересня суд у Чорноморську визнав невинуватими 19 обвинувачених у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року (у частині подій на Грецькій площі) за статтею про «масові заворушення». Цей епізод стосується сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей.

Згодом стало відомо, що громадянина Росії Євгена Мефьодова і українця Сергія Долженкова затримали за новим обвинуваченням – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Суд арештував їх на 60 діб.

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 були поранені.