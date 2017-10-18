Апеляційний суд Одеської області залишив у слідчому ізоляторі двох проросійських активістів, які брали участь у трагічному протистоянні 2 травня 2014 року. І Сергій Долженков, і громадянин Росії Євген Мефьодов були виправдані по справі про організацію масових заворушень, але в той же день їм висунули нові обвинувачення – за посягання на територіальну цілісність України. Пізніше до цього додали спроби насильницьким шляхом змінити конституційний лад. Міру запобіжного заходу залишили без змін, але кількагодинне утримання Мефьодова під вартою 18 вересня після виправдання по справі 2 травня визнали незаконним.