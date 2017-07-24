«Іде війна у війні: знищується культурна спадщина» – Гончаренко

Київ – У середмісті Києва горять або ж руйнуються історичні споруди. В Одесі активісти палять шини біля незаконних будівельних майданчиків. У Чернігові містяни вимагають від влади заборонити будівельні роботи в історичному центрі міста. Адже, усупереч чинному законодавству, міжнародним зобов’язанням України та побажанням міських громад, знищення або ж руйнація історичного середовища міст триває. Самі громадські активісти і журналісти-розслідувачі пов’язують забудови історичного міського середовища з іменами тих, хто мав би ці міста захищати – з українськими політиками, урядовцями, бізнесменами.

Недбалість чи підпал – слідство ще має сказати своє слово про те, чому згоріла найстаріша будівля, яка зберіглась на Хрещатику, центральній вулиці Києва.

Старовинна садиба, в якій тривалий час містився центральний гастроном навпроти Центрального універмагу, згоріла 20 червня.

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Кияни кажуть, що так гинуть надто багато – і гинуть надто часто – історичних пам’яток міста, якщо потрібно «очистити» дороге місце у центрі столиці для чергового комерційного об’єкту.

Радник київського міського голови Дмитро Білоцерківець на своїй сторінці у мережі Facebook причиною пожежі назвав недбальство будівельників, але не виключив і навмисний підпал. Білоцерківець наголосив, що не можна дати власникові можливість зняти статус пам’ятника архітектури, власника необхідно зобов’язати відновити будівлю у тих параметрах, що є.

Як повідомили Радіо Свобода київські активісти, забудовники викуповують пам’ятки архітектури, доводять їх до руйнівного стану або влаштовують підпал. Згодом такі будинки пам’ятко-охоронні органи знімають з реєстру, після чого їх можна зносити. І на місці історичної садиби виростає нова багатоповерхівка або ж торговий центр. У цілому, за даними науковців та активістів, за останні 20 років у Києві знищені близько двохсот історичних пам’яток, ще близько сотні перебувають у «зоні ризику».

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Знищення культурної спадщини – елемент гібридної війни – активісти

За словами громадської активістки Лідії Гончаренко, міська влада на словах обіцяє знайти і покарати винних, але далі слів справа здебільшого не рухається. А знесення, руйнування історико-культурної спадщини експерт називає елементом гібридної війни, яку веде Росія проти України.

Іде війна у війні: знищується культурна спадщина, і ми тут бачимо цілу систему. Це, незважаючи на те, що громадські активісти і науковці неодноразово звертались до влади, до правоохоронних органів

«Іде війна у війні: знищується культурна спадщина, і ми тут бачимо цілу систему. Горять приміщення на кіностудії імені Довженка, які є історичними; історичні будинки у центрі Києва. Крім того, історичні будинки руйнуються, тільки у Києві за минулий рік знесено близько десятка історичних будинків – і ця тенденція продовжується у цьому році. І це, незважаючи на те, що громадські активісти і науковці неодноразово звертались до влади, до правоохоронних органів, а я особисто організувала і провела більше ніж 70 акцій за історичний Київ, проти незаконних забудов», – розповідає Гончаренко Радіо Свобода.

Одна з причин того, чому влада «не бачить» проблеми знищення пам’яток історії або ж бачить, але не поспішає змінити ситуацію і захистити об’єкти унікальної міської архітектури – зв’язок між забудовниками та політиками і чиновниками. Так вважає, серед інших, громадська активістка Олена Терещенко-Єскіна.

У свою чергу Міністерство культури України заявляє про готовність оскаржувати забудови в історичній частині Києва через суд і визнає, наскільки серйозною є проблема.

«Цих чудових одеських місць фактично не лишилось»

Боротьба проти руйнації історичного середовища і проти забудови схилів та виходів на морські пляжі (рекреаційна зона) загострилась в останні роки в Одесі. Протистояння між владою, забудовниками та громадськістю дійшло до сутичок. А журналістку, представницю громадської «Комісії експертів і журналістів 2 травня» Світлану Підпалу побили невідомі зловмисники. При цьому постраждала упевнена, що її таким чином хотіли налякати, оскільки вона веде активну боротьбу проти забудов історичної частини Одеси.

Думки громадськості чиновників не турбують. Тому громадськості доводиться то ламати паркани на пляжі, то перекривати дороги

«Для дуже багатьох українців, і не тільки українців, Одеса – це особливе місце: люди кажуть про одеські краєвиди – тут і море, і зелені круті схили, і старовинні садиби та храми. Але, на превеликий жаль, цих чудових одеських місць фактично не лишилось: останні три роки у нас відбувається активне «освоєння» історичного центру та узбережжя. Що робить наша влада? Вона під виглядом благоустрою проводить забудову. Думки громадськості чиновників не турбують. Тому громадськості доводиться то ламати паркани на пляжі, то перекривати дороги», – розповідає Підпала в інтерв’ю для Радіо Свобода.

На сьогодні, за словами Підпалої, активістам вдалось порозумітись з головою Одеської обласної держадміністрації, але боротьба проти руйнування історичного середовища Одеси триває. Все більше людей виходять на акції протесту, щоб захистити місто, змусити владу дослухатись до побажань громади й виконати законодавство у царині забудов, повідомляють місцеві активісти.​

«Має бути оголошений повний мораторій на забудову історичних територій» – Матвієнко

Київський політолог Костянтин Матвієнко у коментарі для Радіо Свобода наголосив: тиск громадськості на владу та забудовників – річ потрібна і корисна, але зупинити руйнування міського історико-культурного середовища має законодавство. Експерт пропонує на законодавчому рівні проголосити мораторій на забудову історичних частин у населених пунктах України.

Має бути оголошений повний мораторій на забудову історичних територій і на забудову рекреаційних зон

«Має бути оголошений повний мораторій на забудову історичних територій і на забудову рекреаційних зон. Очевидно, це не буде зроблено на рівні місцевої влади, тому що місцева влада корумпована; така, що повертає закони у своїх інтересах. Це може бути зроблено законом, який прийме Верховна Рада: тобто, буде зроблено перелік міст, і в цих містах – чітко визначити перелік територій, де взагалі заборонити будь-яке будівництво. Можливо, окрім прокладки мереж», – каже Матвієнко.

Містяни – за байдужості влади – звертаються за допомогою до міжнародних інституцій. З 2011 року київські активісти навіть пишуть альтернативні (до урядових – ред.) звіти до Комісії історичної спадщини ЮНЕСКО. Про це Радіо Свобода повідомила громадський активіст, правник Марина Соловйова.

На її думку, відсутність боротьби із руйнуванням історичного середовища жодним чином не додає поваги і рейтингу місцевим політикам – адже те ж ЮНЕСКО неодноразово зверталось до української влади – заборонити забудову у буферних (захисних) зонах довкола Софії Київської та Києво-Печерської лаври, які входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А багатоповерхівки довкола пам’яток історії та у центрі міст будують надалі, збурюючи громадськість.