Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розгляне забудову в Києві – активісти

У польському Кракові на сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розглянуть так званий «альтернативний звіт», який підготували громадські активісти з Києва. Як повідомила Радіо Свобода член делегації, правник, громадський активіст Марина Соловйова, активісти повідомлять учасникам сесії про стан справ із забудовами довкола Києво-Печерської лаври та Софії Київської, а також про знищення історичного середовища Києва унаслідок забудов.

«Ми почали співпрацю з Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щоб члени комітету розуміли, що відбувається і на території нашої пам’ятки, і в її буферній зоні. Це – Софія Київська і Києво-Печерська Лавра. Ми звітуватимемо про те, що відбувається на території Києва і взагалі в Україні», – каже Соловйова.

Звіти, які громада Києва готує з 2011 року, ЮНЕСКО розглядає разом із тими, які готують у відповідних урядових інстанціях. Міністерство культури України готове оскаржувати забудови в історичній частині Києва через суд, наразі ж у міністерстві визнають наявність проблеми.

ЮНЕСКО неодноразово зверталось до української влади – заборонити забудову у буферних (захисних) зонах довкола Софії Київської та Києво-Печерської Лаври.

41-ша сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО працює у Кракові з 2 до 12 липня.