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20 Липень 2017, Київ 17:09
Світ

ЄС констатує: протидія гібридним загрозам з боку Росії останнім часом значно зміцнилася

Брюссель – Дестабілізація роботи державних органів, поляризація різних груп населення, параліч кібернетичного простору країни та дезінформація – такими є лише деякі зі сторін гібридної війни. Як показав досвід України, ці нетрадиційні методи агресії, завдає державам такого ж удару, як і використання армії й артилерії. ЄС констатує, що за останній час його протистояння гібридним атакам значно зміцнилося. Хоча, кажуть в Єврокомісії, зупинятися на досягнутому не можна: гібридні способи війни видозмінюються практично безперервно.

Європейське стримування наявних і потенційних гібридних загроз після того, як Росія розпочала агресію в Україні й розгорнула свою гібридну кампанію проти всього демократичного світу, прогресує, констатують експерти. У Брюсселі переконані: на випадок нових загроз державам-членам, що можуть поєднувати традиційні й нетрадиційні атаки, ЄС значно покращив свою обізнаність та обмін інформацією. А саме цього для ефективної протидії тероризму, кібератакам чи, скажімо, кампанії з дезінформації й маніпулювання засобами масової інформації співдружності до останнього часу не вистачало.

Юркі Катайнен
Юркі Катайнен

Ми створили європейський осередок збору інформації щодо гібридних загроз, який аналізує і засекречені дані, й інформацію з відкритих джерел. Нею ми ділимося з державами ЄС
Юркі Катайнен

«Ми створили європейський осередок збору інформації щодо гібридних загроз, який аналізує і засекречені дані, й інформацію з відкритих джерел. Нею ми ділимося з державами ЄС. Найбільше досягнення за весь цей час у тому, що країни-члени, а також ЄС і НАТО розпочали обміни інформацією, чого досі не було. Це – основа протистояння гібридним загрозам», – повідомив віце-президент Єврокомісії з питань зайнятості, інвестицій та конкурентності Юркі Катайнен. Він додає, що завданням експертів Єврокомісії, зокрема, є вказувати державам, що входять до ЄС, на їхні слабкі сторони, наприклад, надсилаючи запити, на кшталт: «чи впевнені ви на 100 відсотків, що ваша електрична мережа достатньо захищена», або «чи можете гарантувати, що ніхто з-зовні не має доступу до джерел водопостачання».


Гібридна загроза – це спільна сфера і для ЄС, і для НАТО, зазначають фахівці. Тому для поліпшення здатності співдружності до виявлення цих небезпек та наступної координації дій у Фінляндії створений Європейський центр аналізу гібридних загроз, дослідження якого доступні країнам-членам ЄС і НАТО для зміцнення колективної та індивідуальної обороноздатності, додає Катайнен.

Але оскільки природа гібридних загроз постійно продовжує розвиватися, моніторинг і адаптація до них також мають невпинно прогресувати, каже єврокомісар із внутрішнього ринку й промисловості Ельжбета Беньковська.

Ми збільшили можливості опору гібридним загрозам кількох секторів економіки. Також ми розробили європейський план на випадок кібератак
Ельжбета Беньковська

«Ми збільшили можливості опору гібридним загрозам кількох секторів економіки: в енергетиці, транспорті, на митницях, в космічній галузі й охороні здоров’я, а також у фінансовій сфері. Тобто в тих галузях, які донині не брали до уваги гібридних загроз. Також ми розробили європейський план на випадок кібератак: хто і що повинен робити. Нарешті, наша безпрецедентна співпраця із НАТО вже цілком перейшла від декларацій до конкретного операційного співробітництва», – зауважила єврокомісар.

Ще ніколи співробітництво між ЄС і НАТО не було настільки сильним і глибоким
Федеріка Моґеріні

У цьому контексті перші «паралельні» військові навчання Євросоюзу та НАТО заплановані на осінь цього року, нещодавно анонсувала голова дипломатичного корпусу ЄС Федеріка Моґеріні, додавши, що «ще ніколи співробітництво між ЄС і НАТО не було настільки сильним і глибоким, і розширилося на багато сфер, чи щодо гібридних загроз, чи у галузі кібербезпеки, чи у царині морського співробітництва».

Федеріка Моґеріні
Федеріка Моґеріні


З моменту російської агресії та, як наслідок, посилення гібридної та інших загроз на континенті в Брюсселі переконані, що тісніша співпраця співдружності і НАТО та посилення європейської оборони не суперечать одне одному. З огляду на це, Європейська комісія розробила проект, що покликаний мобілізувати 5,5 мільярдів євро щороку на інвестиції в оборону ЄС.

Водночас, зі свого боку, Північноатлантичний союз якраз у стримуванні гібридних загроз і бачить шанси для поглибленої спільної роботи з Євросоюзом.

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