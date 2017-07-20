ЄС констатує: протидія гібридним загрозам з боку Росії останнім часом значно зміцнилася

Брюссель – Дестабілізація роботи державних органів, поляризація різних груп населення, параліч кібернетичного простору країни та дезінформація – такими є лише деякі зі сторін гібридної війни. Як показав досвід України, ці нетрадиційні методи агресії, завдає державам такого ж удару, як і використання армії й артилерії. ЄС констатує, що за останній час його протистояння гібридним атакам значно зміцнилося. Хоча, кажуть в Єврокомісії, зупинятися на досягнутому не можна: гібридні способи війни видозмінюються практично безперервно.

Європейське стримування наявних і потенційних гібридних загроз після того, як Росія розпочала агресію в Україні й розгорнула свою гібридну кампанію проти всього демократичного світу, прогресує, констатують експерти. У Брюсселі переконані: на випадок нових загроз державам-членам, що можуть поєднувати традиційні й нетрадиційні атаки, ЄС значно покращив свою обізнаність та обмін інформацією. А саме цього для ефективної протидії тероризму, кібератакам чи, скажімо, кампанії з дезінформації й маніпулювання засобами масової інформації співдружності до останнього часу не вистачало.

Ми створили європейський осередок збору інформації щодо гібридних загроз, який аналізує і засекречені дані, й інформацію з відкритих джерел. Нею ми ділимося з державами ЄС

«Ми створили європейський осередок збору інформації щодо гібридних загроз, який аналізує і засекречені дані, й інформацію з відкритих джерел. Нею ми ділимося з державами ЄС. Найбільше досягнення за весь цей час у тому, що країни-члени, а також ЄС і НАТО розпочали обміни інформацією, чого досі не було. Це – основа протистояння гібридним загрозам», – повідомив віце-президент Єврокомісії з питань зайнятості, інвестицій та конкурентності Юркі Катайнен. Він додає, що завданням експертів Єврокомісії, зокрема, є вказувати державам, що входять до ЄС, на їхні слабкі сторони, наприклад, надсилаючи запити, на кшталт: «чи впевнені ви на 100 відсотків, що ваша електрична мережа достатньо захищена», або «чи можете гарантувати, що ніхто з-зовні не має доступу до джерел водопостачання».



Гібридна загроза – це спільна сфера і для ЄС, і для НАТО, зазначають фахівці. Тому для поліпшення здатності співдружності до виявлення цих небезпек та наступної координації дій у Фінляндії створений Європейський центр аналізу гібридних загроз, дослідження якого доступні країнам-членам ЄС і НАТО для зміцнення колективної та індивідуальної обороноздатності, додає Катайнен.

Але оскільки природа гібридних загроз постійно продовжує розвиватися, моніторинг і адаптація до них також мають невпинно прогресувати, каже єврокомісар із внутрішнього ринку й промисловості Ельжбета Беньковська.

Ми збільшили можливості опору гібридним загрозам кількох секторів економіки. Також ми розробили європейський план на випадок кібератак

«Ми збільшили можливості опору гібридним загрозам кількох секторів економіки: в енергетиці, транспорті, на митницях, в космічній галузі й охороні здоров’я, а також у фінансовій сфері. Тобто в тих галузях, які донині не брали до уваги гібридних загроз. Також ми розробили європейський план на випадок кібератак: хто і що повинен робити. Нарешті, наша безпрецедентна співпраця із НАТО вже цілком перейшла від декларацій до конкретного операційного співробітництва», – зауважила єврокомісар.

Ще ніколи співробітництво між ЄС і НАТО не було настільки сильним і глибоким

У цьому контексті перші «паралельні» військові навчання Євросоюзу та НАТО заплановані на осінь цього року, нещодавно анонсувала голова дипломатичного корпусу ЄС Федеріка Моґеріні, додавши, що «ще ніколи співробітництво між ЄС і НАТО не було настільки сильним і глибоким, і розширилося на багато сфер, чи щодо гібридних загроз, чи у галузі кібербезпеки, чи у царині морського співробітництва».



З моменту російської агресії та, як наслідок, посилення гібридної та інших загроз на континенті в Брюсселі переконані, що тісніша співпраця співдружності і НАТО та посилення європейської оборони не суперечать одне одному. З огляду на це, Європейська комісія розробила проект, що покликаний мобілізувати 5,5 мільярдів євро щороку на інвестиції в оборону ЄС.

Водночас, зі свого боку, Північноатлантичний союз якраз у стримуванні гібридних загроз і бачить шанси для поглибленої спільної роботи з Євросоюзом.