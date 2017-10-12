У Росії випустили нову банкноту з анексованим Кримом

Центральний банк Росії представив нові банкноти номіналом 200 і 2000 рублів. На купюрах зображені Далекий Схід і анексований Росією Крим.

«На банкноті номіналом 200 рублів, основний колір якої – зелений, розміщені символи Севастополя: на лицьовій стороні – зображення пам’ятника затопленим кораблям, на зворотному – вид на Херсонес Таврійський», – йдеться в повідомленні банку.

У лютому 2017 року рада директорів Банку Росії вирішила розмістити символи Севастополя на банкноті номіналом у 200 рублів. Таке рішення ухвалили за підсумками конкурсу, в ході якого опитали шість тисяч осіб з Росії і анексованого Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».