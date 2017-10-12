СБУ попереджає про можливу масштабну кібератаку на держструктури і приватні компанії

Служба безпеки України попереджає про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури і приватні компанії.

«За інформацією спецслужби, цілями зловмисників визначені великі державні та приватні компанії. Основна мета ‒ порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію в країні», – йдеться в повідомленні прес-служби СБУ 12 жовтня.

За повідомленням, фахівці СБУ отримали дані, що кібернапад може бути здійснений із використанням оновлень, у тому числі загальнодоступного прикладного програмного забезпечення. Механізм її реалізації буде подібним до кібератаки, проведеної в червні 2017 року, додали у спецслужбі.

«Для попередження несанкціонованого блокування інформаційних систем необхідно дотримуватись таких рекомендацій: оновити сигнатури антивірусного ПЗ на серверах і робочих станціях; здійснити резервування інформації, що оброблюється на комп’ютерному обладнанні; забезпечити щоденне оновлення системного програмного забезпечення, у тому числі OS Windows усіх без винятку версій», – йдеться в повідомленні.

27 червня в Україні сталася масштабна хакерська атака, яка вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.

Служба безпеки України 1 липня заявила про причетність російських спецслужб до атаки комп’ютерного вірусу Petya.A. За даними СБУ, зараження комп’ютерних систем відбувалося в декілька етапів напередодні Дня Конституції України через використання прикладного бухгалтерського програмного забезпечення.