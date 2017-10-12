Якщо нація щось оспівує, це її історія – боєць Олександр Рожко

Львів – Проект «Пісні війни» завершився виходом компакт-диску, який 12 жовтня бійці й співаки презентували у Львові. Тисячу примірників уже отримали військові на передовій. Понад рік тривав цей мистецький проект, який об’єднав професійних музикантів і бійців, які пройшли війну й написали фронтові пісні. Як цей проект вплинув на всіх його учасників?

15 композицій, написаних і заспіваних бійцями й професійними музикантами, увійшли в компакт-диск. Учасник бойових дій Богдан Ковальчин разом із іншими побратимами заспівав у проекті пісню «Дорога на Схід». Її вже співають бійці на передовій, і вона стала фронтовою піснею. А для Богдана участь у проекті – це своєрідна реабілітація після повернення з передової. Для Тараса Гривули це був момент ще одного переосмислення пройденого власного шляху.

– Ти продовжуєш цим проектом перебувати на цій війні. Люди з війни не повертаються, і це так є насправді.

– Я дуже чітко згадував цей момент першої невідомої ротації. Це було дуже важливе відчуття, гостре, відчуття потреби. Пісня «Дорога на Схід» була якісним варіантом, як передати ці емоції, які ми там відчували, – розповіли Богдан Ковальчин і Тарас Гривула.

Мистецький проект підтримали бійці й українські співаки Арсен Мірзоян, Тарас Тополя, сестри Тельнюк, Анастасія Приходько, Фома, Оксана Муха, формація «Піккардійська терція», Аничка Чеберенчик, Павло Табаков (якраз він написав музику до пісні «Дорога на Схід»).

«Подзвонив мій друг із Чернівців і сказав, що має текст про хлопців «Дорога на Схід». Напиши музику. Я це писав на дитячому майданчику. Гуляв із дітьми і зрозумів, раз – і записав. Вирішили, що це воїни співатимуть. Із цього все почалось, зі сліз на студії, коли хлопці співали пісні про війну», – каже співак.

Проект реалізували за добровільні пожертви

Компакт-диски безкоштовно передають бійцям на передову, у військові частини, майбутнім офіцерам. Гроші на мистецький проект народні, у ньому жодної копійки з державного бюджету і від влади. Учасники проекту виконають фронтові пісні на Яворівському полігоні, в Академії сухопутних військ, співають їх і на передовій під час своїх турне. Учасники проекту сподіваються, що частина з 15 композицій стане справді народними піснями про сучасну війну, і їх співатимуть усі бійці.

Олександр Рожко пройшов чотири війни: Афганістан, Дагестан, Югославія і Придністров’я. Учасник АТО радіє, що українські бійці нарешті мають сучасні фронтові пісні, яких так бракує на передовій. До нього щодня телефонують побратими й розповідають, що співають пісні з проекту.

Бо те, що оспівано нацією, увійде в історію. Ми вносимо додатковий вклад у перемогу

«Це виховання реальних бійців за допомогою інструкторів і пісень. Бо те, що оспівано нацією, увійде в історію. Ми вносимо додатковий вклад у перемогу. Бо досить ходити в атаку під пісні «Любе». У цих піснях усі акценти білі і чорні», – наголосив боєць.

Я сподіваюсь, що наш проект допоможе зрозуміти всім українцям, що у нас справжні герої зі своїм обличчям, які мають свої долі та імена. Нам бракувало цих героїв увесь час

Ініціатор проекту, музичний продюсер Галина Гузьо спершу слухала пісню, а вже потім пропонувала її виконати комусь із бійців і співаків, творячи дуети, гурти. Понад рік роботи над задумом став для неї періодом переоцінки життєвих цінностей.

«Я зрозуміла, що Україна – сильна країна з сильними людьми. Я сподіваюсь, що наш проект допоможе зрозуміти всім українцям, що у нас справжні герої зі своїм обличчям, які мають свої долі та імена. Нам бракувало цих героїв увесь час. Наша історія побудована на сльозах і горі. Тепер є хлопці, які не тільки боролись за країну, а зуміли пережите вилити у пісні», – каже Галина Гузьо.

Гітари стріляють сильніше від снайпера

Мистецький проект «Пісні війни» важливий для військових, бо подарував їм сучасні україномовні фронтові пісні, а для наступних поколінь це буде можливість зрозуміти нинішні події в державі, адже «гітари стріляють сильніше від снайпера», – говорить учасник проекту, боєць, бард Зеновій Медюх. Його пісня «Молитва на Різдво» стала українською колядкою одразу після прем’єри в проекті.