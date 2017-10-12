Франкфуртський книжковий ярмарок – відкриття книжкової України

Берлін – У Франкфурті-на-Майні розпочав роботу 69 книжковий ярмарок. Його урочисто відкрили канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон. Щороку учасниками свята книги стають представники 102 країн, одна з яких отримує статус почесного гостя . Цього разу ним стала Франція. Очікується, що у роботі ярмарку візьмуть участь понад сім тисяч експонентів, і на ньому побувають 278 тисяч відвідувачів.

Франкфуртський книжковий ярмарок – найстаріший у світі. Вважається, що він бере початок із часів німецького ювеліра, винахідника і першодрукаря Йогана Ґуттенберга. Саме він 500 років тому відкрив неподалік від Франкфурта книжкову друкарню. А нова історія ярмарку розпочалася 1949 року. Відтоді Франкфурт-на-Майні є книжковою столицею Європи, а сам ярмарок чи не головним святом для тих, хто пише книги. А для читачів побувати на ньому – заповітна мрія.

Незважаючи на те, що нинішній читач дедалі частіше надає перевагу електронним книгам, головна продукція тут – друкована. Хоч, звісно, мультимедійна також. За своєю суттю, Франкфуртський ярмарок – це, власне, величезне зібрання професіоналів книжкової індустрії. Сюди приїжджають агенти, видавці, критики, письменники перекладачі, бібліотекарі.

Зрозуміти Україну. Зрозуміти Європу

Україна представлена національним стендом, площею 100 квадратних метрів, організаторами якого є Міністерство культури у співпраці з національним культурно-мистецьким і музейним комплексом «Мистецький Арсенал» та Міністерством закордонних справ України. Дизайн усієї національної виставкової площі натхненний українським мистецтвом модернізму. Його гасло – «Зрозуміти Україну. Зрозуміти Європу», – розповіла для Радіо Свобода генеральний директор музейного комплексу «Мистецький арсенал» Олеся Островська-Люта.

Стенд представляє продукцію 17 українських видавництв, зокрема доробок «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ», «Видавництва Старого Лева», Фонду ArtHuss, «Родоводу», «Фоліо», «Смолоскипа», Книжкового клубу «Сімейне дозвілля», «Либідь», «Кальварія», Агенції культурного розвитку.

На думку Островської-Лютої, цьогорічна експозиція надзвичайно вдала: «Тут представлено не тільки цікаву літературу, а й дуже насичену культурну програму, про що свідчить велика кількість фахівців під час відкриття ярмарку, котрі виявили великий інтерес до творів українських авторів. Адже на стенді і новинки, і книги, вже відомі німецькому читачеві. Хоч це – лише початок роботи ярмарку, але щодо успіху можна вже бути «стримано оптимістичними», – вважає керівник «Мистецького Арсеналу».

Загалом, на думку організаторів стенду, добір українських творів досить цікавий, серед них чимало переможців різноманітних українських премій. Зокрема «Забуття» Тані Малярчук, дуже складна і дуже цікава книжка для підлітків. «140 децибелів тиші» Андрія Бачинського, «Далекі-близькі» Володимира Ярмоленка, а також «Чарунки долі» Вахтанга Кебуладзе. Як зауважила Олеся Островська-Люта, це – цілком пристойні та цікаві тексти:

«Є книжки, які вже зараз перекладені на німецьку. Приміром, «Фелікс Австрія» Софії Андрухович. Це справді один із кращих українських романів. Також ще один новий твір уже добре знаного німецькими читачами Сергія Жадана під назвою «Інтернат». Як, власне, це і його найновіший письменницький досвід. Також книжка для дітей, видана кілька років тому, але досі актуальна: «Війна, що змінила Рондо» Романа Романишина та Андрія Лесіва. Дуже сильна, дуже багатошарова та важлива книга. Про війну з дитиною говорити важко. Ця книга є цікавою і доброю», – розмірковує Олеся Островська-Люта.

Впродовж п’яти днів роботи книжкового форуму на національному стенді діятиме майданчик для презентаційних літературних заходів. Тут відбудуться зустрічі з українськими авторами – Андрієм Курковим, Катериною Бабкіною, Оксаною Забужко, Катериною Калитко, Наталею Сняданко, Остапом Славинським та іншими відомими майстрами пера. А також низка літературних заходів і презентацій, серед яких – дискусії про різноманіття та історичні виклики української культури, творчий людський потенціал України.

Міжнародній спільноті є що показати

«Міжнародна видавнича спільнота України має що показати. Готуючи програму до ярмарку, ми виходили з тези, як саме Україна може бути цікавою і корисною для інших країн. Не тільки, як Україна, перед якою стоять виклики, і Україна, котра потребує підтримки, що насправді так. Але також і те, як Україна може підтримати інших, та як вона може допомогти зрозуміти міжнародні світові виклики», – каже Островська-Люта.

Відповіді на ці та інші питання гості стенду отримають під час дискусії, котра відбудеться за участю німецького та українського істориків, професорів Карла Шльогеля та Ярослава Грицака. Як, власне, і під час інших подіумних подій.

У контексті культурної дипломатії

Розробники української програми на Міжнародному книжковому ярмарку у Франкфурті очікують на цьогорічний прорив до розуміння світом своєї країни. Міністр культури України Євген Нищук поділився з Радіо Свобода власними спостереженнями щодо реакції перших відвідувачів національного стенду, а це були саме фахівці видавничої індустрії. Він зауважує, що стенд набагато кращий, ніж торік. Щоправда, і коштів у нього вкладено більше – 2,5 мільйона гривень:

«Ми підготувалися відмінно, зокрема в технічному сенсі, порівняно з минулим роком. І плазма, і звук, і мікрофони – все, що стосується технічного устаткування (це неймовірно важливо!), свідчить про позитивний розвиток. Це відзначив навіть сам директор ярмарку, що дає нам можливість одержувати певні пільги для відвідань інших стендів. Також, зокрема, і в частині співпраці з Google, інших програмах. Можна говорити не зовсім про швидкі, але про великі амбітні плани – з часом стати почесним гостем ярмарку, як цього року Франція», – говорить міністр культури України Євген Нищук. Він розповів також про мету участі України у Франкфуртському ярмарку в якості почесного гостя:

«Наступного року такої честі буде удостоєна Грузія – з куди вужчим книжковим ринком, ніж Україна. Але Україна цього разу серйозно заявила про себе, а українська держава, фінансовою участю у форумі, підкреслила, що ця справа для неї є пріоритетною. Також конкретні програми перекладів, якими займатиметься Інститут книги, інша його діяльність свідчать про прагнення сягнути світового рівня», – переконаний міністр культури.

Він заявив Радіо Свобода, що коли країна рухатиметься у цьому напрямі, то за три-чотири роки могла б отримати пропозицію стати спеціальним гостем на книжковому форумі:

«Ми про це навіть амбіційно сказали директорові ярмарку Юрґену Боосу. З ним ми тут провели спеціальні перемови і велику екскурсію по книжковому ярмарку. Це для нас – дуже важлива місія, я б сказав, – місія усієї країни в контексті культурної дипломатії й представленні книжок та авторів. Зрештою своєї відкритості і прагнення інтеграції у світове та європейське співтовариство», – висловив сподівання український міністр культури.

Франкфуртський книжковий ярмарок триватиме до 15 жовтня. У його програмі заявлено чотири тисячі заходів: відбуватимуться концерти, чисельні зустрічі з улюбленими авторами, участь у дискусіях. Перші три дні закриті для широкої публіки: цей час – для ділових зустрічей, майстер-класів фахівців, укладання угод. А в суботу та неділю усі 10 залів виставки – для книголюбів.