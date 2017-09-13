​Форум видавців у Львові цього року вирізняється різноманіттям перекладної літератури

Львів – Традиційний Форум видавців розпочався у середу в Львові і триватиме п’ять днів і 24-й рік поспіль. У десятках різних локаціях у місті – презентації нових книжок, спілкування з письменниками, видавцями, книгоманами. Заплановано близько тисячі заходів. Чи не вперше цьогоріч не обійшлось без скандалу, водночас вкотре його не оминають політики. Значно більше цього разу книг західних авторів, перекладених українською мовою. Та й ціни на книжки помітно зросли.

Книжки несуть у Палац мистецтв, їх розставляють на полиці, на столи, розкладають на вулиці. 100 тонн книжок, повітря просякнуте новеньким запахом паперу. 890 запланованих літературних, мистецьких, освітніх, соціальних заходів. Цього року гаслом Форуму видавців – «Точка творення».

Форум видавців від початку був точкою творення нового українського книжкового ринку, нових стосунків між видавцями і авторами. Зараз бачимо великий сенс у перезавантаженні

«Форум видавців від початку був точкою творення нового українського книжкового ринку, нових стосунків між видавцями і авторами. Зараз, у час глобальної кризи еліт, постправди, пропаганди, бачимо великий сенс у перезавантаженні, щоб обговорити різні пекучі проблеми, почати будувати нові стосунки в суспільстві», – пояснила Олександра Коваль, президент громадської організації «Форум видавців».

Ціни на книжки зросли

Цього року побільшано перекладної літератури з англійської, німецької, французької, польської. Видавці шукають відомих і цікавих західних авторів і професійних перекладачів, що є свідченням прогресу на українському книжковому ринку. Всі світові бестселери, як тільки-но з’являються мовою оригіналу, одразу перекладають українською, досить часто випереджаючи російський переклад. Це популяризує україномовну книжку, бо читач може врешті читати світові новинки українською. Втім, важливо, щоб люди частіше заходили до книгарень. Але ціни на книжковому ярмарку помітно зросли. Середня ціна – від 100 до 150 гривень.

Книжки дорожчають, бо інакше не видати книжки. Серед читачів є великий попит. Дуже якісні українські переклади

«Книжки дорожчають, але поступово. Ціна зростатиме, бо інакше не видати книжки. У Білорусі і Україні – найдешевші ціни, у Росії – дорожчі, не кажучи про європейські країни. Але все рівно люди купують книжки. Серед читачів є великий попит. Ще не було такої великої кількості перекладної літератури, як сьогодні. Дуже якісні українські переклади. Я ті книги, які колись читав російською, зараз купую українською», – каже письменник Юрій Винничук.

Кожен видавець, а загалом у форумі беруть участь близько 170 видавництв, намагається презентувати себе якнайкраще і поділитись найсвіжішими новинками.

Ми підготували 55 новинок на форум

«Ми підготували 55 новинок на форум. Акцент – на перекладну літературу. Філіп Сендс і Генрі Марш – ще їхні книжки їдуть сюди. Ці два британці будуть, і можна підписати у них книжки і поспілкуватись. Акцент – на якісну літературу і перекладну», – зауважив менеджер з продажу Любомир Серняк.

Окрім британських письменників, на форумі почесними гостями є польський автор Ганна Кралль і канадський Пітер Вотсон. Поспілкуватись зі своїми читачами і презентувати нові книжки на львівський форум приїхало багато українських письменників. Щороку на Форумі видавців можна зустріти відомого українського поета Івана Драча. Письменник каже, що йому завжди цікаво познайомитись із літературними новинками і презентувати власні.

«Я презентую кілька книжок – нову книжку «Дожити до соловейка», 12-томник, який виходить у «Фоліо», книжку, яку колись робив із славною художницею Тетяною Яблонською, яка була заборонена років 30 і врешті вийшла», – розповів поет Іван Драч.

Однак якщо перекладної української літератури є великий вибір, з цими книгами світових авторів знайомиться український читач, то українські книжки українських авторів у світі не є конкурентними. Адже обмаль українських письменників перекладаються іноземними мовами.

Цьогоріч на Форумі видавців посилені заходи безпеки. Передусім це пов’язано з тим, що крайні праві організації пригрозили Форуму видавців протестом через презентацію книжки Лариси Денисенко «Майя і її мами», яка за своїм змістом, на їхню думку, «суперечить цінностям української родини». Відтак Форум видавців відмовився від презентації книжки, щоб не наражати на небезпеку людей. «Гібридна війна, агресія не припиняється. Я сподіваюсь, що все спокійно пройде», – зауважила Олександра Коваль.