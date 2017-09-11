На Форумі видавців через погрози скасували презентацію книжки Денисенко «Майя та її мами»

На Форумі видавців у Львові через погрози скасували презентацію книжки Лариси Денисенко «Майя та її мами», яка мала відбутись 15 вересня у дитячій бібліотеці.

«Видавець і авторка книги скасували одну подію, з метою забезпечення безпеки дітей… Ми закликаємогромадськість,ЗМІ, силові структури забезпечити розголос потенційних загроз та надати учасникам і відвідувачам Форуму видавців у Львовігарантії безпеки, адже представники деяких громадськихорганізацій за допомогою шантажу та погроз намагаються тиснути на нас і запроваджувати цензуру», – йдеться у заяві організаторів форуму.

За їхніми словами, вже понад місяць деякі учасники 24-го Форуму видавців у Львові повідомляють про погрози на їхню адресу в соціальних мережах, які стосуються їхньої творчості чи громадської діяльності.

У заяві Форуму не вказується прізвище автора книги, проте Лариса Денисенко на своїй сторінці у Facebook стверджує, що в усіх заявах з погрозами фігурує саме її прізвище.

«Мені щонайменше прикро за цим спостерігати. Все своє професійне життя я протидію насильству і виступаю за толерантність. Саме така поведінка, на думку щонайменше 15 організацій ультраправого штибу, маркує мене як відьму 21 сторіччя», – написала вона.

В оприлюдненому листі-погрозі йдеться про книгу Денисенко «Майя і її мами» і про нав’язування «нетрадиційної» сім’ї. У листі також вказується, що у разі бездіяльності місцевої влади і силовиків низка організацій буде «вживати всіх можливих заходів з метою недопущення проведення відверто провокаційної презентації у Львові».

У книзі «Майя і її мами» йдеться про толерантність на рівні сім’ і прийняття різних сімей у соціумі.