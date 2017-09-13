Форум видавців – це перш за все майданчик для вільної дискусії – Коваль

Хоча старт цьогорічного Форуму видавців у Львові ознаменувався зривом презентації книги про нестандартні сім’ї, організатори форуму обіцяють дискусію на цю ж тему. Говорячи ж про літературний ринок України загалом, письменники та видавці кажуть: обмеження російського імпорту пішло на користь українській книзі.

Найвідомішою подією цьогорічного Форуму видавців у Львові стала презентація книги «Майя та її мами» Лариси Денисенко – саме тому, що не відбудеться. Авторка та видавець книги вирішили скасувати захід через погрози з боку праворадикальних прибічників «традиційних цінностей».

Громадська діячка та організатор «Форуму видавців у Львові» Олександра Коваль пояснила, що захід скасували задля безпеки дітей:

«Презентація була для дітей в дитячій бібліотеці. Ми виключали, звичайно, те, що будуть напади на дітей, це нонсенс. Але діти могли перебувати в стресовому стані, якби щось трапилося», – пояснює вона.

Директор видавництва «Основи» Дана Павличко, за її словами, нажахана тим, що праві організації дозволяють собі погрожувати письменникам.

Я очікую, що наша влада підтримуватиме прогресивні цінності в Україні

«Це ганебно. І звісно, я очікую, що наша влада буде не відповідати на такі погрози, а підтримуватиме прогресивні цінності в Україні», – каже видавниця. На її думку, цей прецедент говорить про те, що українці ще не готові обговорювати в літературі незручні, хай і актуальні питання.

Втім, реакція літературної спільноти на інцидент неоднозначна. Так, письменник та видавець Віталій Капранов вважає, що праві радикали, які зірвали акцію, мають на це право, адже ризикували життям в зоні АТО.

Давайте спочатку виграємо війну, а потім будемо боротись із радикалами

«Коли радикали за нас кров проливають, йдуть під кулі – а саме радикали йдуть сьогодні в перших лавах на війну добровольцями, – то якось так говорити, що це ганебно, що в нас є люди, які дотримуються радикальних поглядів… давайте спочатку виграємо війну, а потім будемо боротись із радикалами», – пропонує він. На думку Капранова, війна створює напружену атмосферу, яку варто було б враховувати письменникам:

«Війна – це штука нервова, і, якщо ти під час війни починаєш займатися провокаціями, то не виключено, що можеш отримати по голові», – вважає Капранов.

Натомість Олександра Коваль анонсує в рамках форуму дискусію «Чи готова українська школа говорити з дітьми на складні теми», яка буде пов’язана із темами, порушеними в книзі Денисенко. Також вона нагадує, що Форум видавців задумувався в першу чергу не як книжковий ярмарок, а як майданчик для вільного висловлення думок.

Ми послідовно і наполегливо дотримувалися принципу, щоб надавати майданчик для дискусії

«Ми як організатори послідовно і наполегливо, за будь-якої влади, будь-якого режиму і політичної ситуації, дотримувалися цього принципу, щоб надавати майданчик для дискусії», – стверджує вона.

Окрім цієї дискусії, Форум включатиме 14 дискусійних майданчиків, які стосуватимуться історії, нон-фікшну, бізнесу, освіти, дітей та інших тем, каже Коваль.

Загалом ситуація в книжкові сфері зараз значно краща, аніж була кілька років тому, каже письменниця Оксана Забужко. Після трьох воєнних років, які суттєво обмежили російську книжку, український книжковий ринок реабілітувався до того стану, яким він був напередодні кризи 2008-2009 років.

За словами Забужко, останнім часом побільшало якісної перекладної літератури, і вона більше не обертається на тому, що перекладає для себе Росія.

Нон-фікшн – це справді великий прорив. Це вже показник зрілого ринку

«Нон-фікшн – це справді великий прорив. Це вже показник зрілого ринку. Починаючи від «Як зробити кар’єру», біографії Ілона Маска, «Чорного лебедя» – ось ці речі в кожній книжково розвиненій країні становлять великий шматок «м’яса», з якого годується ринок», – додає письменника про вподобання українців.

Віталій Капранов погоджується з тим, що обмеження російського імпорту позитивно вплинуло на український книжковий ринок.

«Сьогодні видавці отримали потужний стимул для розвитку, адже раніше до 90% книжок нам привозили. Сьогодні ми повинні зростати і видавати їх самі. Це, звісно, передусім підхлеснуло перекладну літературу», – поділяє він спостереження Забужко.

Брак вітчизняних творів, на думку Капранова, викликаний тим, що українські письменники довгий час не відчували попиту на свій продукт і зараз мусять реагувати на запити ринку:

«В будь-якій нормальній країні видається приблизно до ста тисяч назв книжок або й більше. Сто тисяч назв – це досить великий асортимент, щоб говорити, що насправді теми потрібні всі. Сьогодні в Україні видається дай Бог за 20 тисяч. Тобто нам ще треба в п’ять разів зрости», – рахує він. Цей приріст, на переконання письменника – завдання для українських авторів.

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