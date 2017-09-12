Зірвали презентацію і зробили книжку Лариси Денисенко популярнішою разів у 100 (огляд соцмереж)

«Борці за права традиційної родини спричинили скасування акції для дітей», – констатує співзасновник видавництва «Видавництво» Ілля Стронґовський, говорячи про погрози, що надійшли на адресу Лариси Денисенко (авторки книжки «Майя та її мами» про дівчинку, яка росте у нетрадиційній родині), а також видавництва і Форуму видавців у Львові. Презентацію довелося скасувати задля безпеки відвідувачів книжкового заходу. Тим часом у соцмережах зростає обурення через радикальні метода відстоювання точки зору.

«Видана нами книжка Лариси Денисенко «Майя та її мами» про 17 розмаїтих типів родини і те, що, «неважливо, чи ти живеш із маленькою сім’єю, чи з великим родом. Неважливо, чи ти рідна дитина, чи не зовсім. Неважливо, скільки в тебе мамусь або татусів. Важливо, щоб у родині панували любов і повага, бо це і є головні цінності». Книга стала першою дитячою книжкою в історії української літератури, через яку авторці і видавцям погрожують», – з такою офіційною заявою виступило видавництво «Видавництво», скасувавши презентацію зазначеної книжки на Форумі видавців у Львові 15 вересня у дитячій бібліотеці. Дискусія «Чи готова школа говорити з дітьми на складні теми?», запланована на 14 вересня, залишається в силі.

«Ми закликаємо громадськість, ЗМІ, силові структури забезпечити розголос потенційних загроз та надати учасникам і відвідувачам Форуму видавців у Львові гарантії безпеки, адже представники деяких громадських організацій за допомогою шантажу та погроз намагаються тиснути на нас і запроваджувати цензуру», – заявили організатори Форуму видавців у Львові. За їхніми словами, погрози на їхню адресу в соціальних мережах надходять уже понад місяць.

У заяві форуму прізвища автора книжки не зазначалося, проте сама Лариса Денисенко, яка минулого тижня стала однією з посланців доброї волі ООН в Україні, на своїй сторінці у Facebook стверджує, що в усіх заявах із погрозами фігурує саме вона.

Лист, що надійшов на ім'я начальника СБУ у Львівській області, міського голови Львова Андрія Садового та голови Львівської обласної адміністрації Олега Синютки з копією на ГО «Форум видавців», закінчується прямою погрозою: «У випадку Вашої бездіяльності ми будемо змушені самотужки вжити усіх можливих заходів, з метою недопущення проведення відверто провокаційної презентації у Львові».

«Останнім часом література стала інструментом спекуляцій та пропаганди, що не просто руйнує суть мистецтва, а й перетворює його в механізм знищення моральних та загальнолюдських цінностей. І якщо в Європі, де на фоні тисяч прибулих біженців, сотень терактів, які стали результатом толерантної політики держав Старого Світу, писаки продовжують вихваляти ідеї терпимості та таким чином ганьблять пам’ять загиблих співвітчизників, то в нас така ситуація багатьом здалася б нереальною – але не тепер», – йдеться в заяві на сторінці Національного корпусу у Facebook.

Серед підписантів є відокремлений підрозділ у Львівській області «Правого сектора». Керівник прес-служби «Правого сектора» Артем Скоропадський зазначив, що «Правий сектор» послідовно виступав «проти будь-якого нав’язування суспільству ідеології ЛГБТ як норми».

На запитання, чи могли заходи, які організація планувала для зриву презентації, поставити під загрозу здоров'я присутніх, зокрема дітей, він відповів: «Не могли, «Правий сектор не бореться проти дітей або особисто гомосексуалістів, ми боремося проти нав'язування ЛГБТ як норми. Про методи ми, звичайно, не розповідаємо».

Щодо погроз, які надходили письменниці Ларисі Денисенко у приватних повідомленнях, Артем Скоропадський зазначив, що навряд чи ці люди, які писали, мають стосунок до «Правого сектора», однак треба бачити ці повідомлення та акаунти, аби щось говорити.

Тим часом сама Лариса Денисенко зазначила Радіо Свобода, що погроз находило багато, але вона їх повидаляла.

«Ми були морально готові до такої ситуації. Здивовані лише, що все це почалося тільки тоді, коли ми заявили, що їдемо до Львова з презентацією. До цього по всій Україні проблем не було», – зазначив у коментарі Радіо Свобода співзасновник видавництва «Видавництво» Ілля Стронґовський.

За його словами, він вірить у перемогу здорового глузду та переконаний, що книжка «Майя та її мами» здобуде популярність, на яку заслуговує. «Ми довго думали як відповідати на такі закиди людям, які далі назви нічого в книжці не читали і вирішили, що найкращим рішенням буде викласти її в електронному вигляді», – написав він у своїй колонці.

«Зірвали презентацію і зробили книжку популярнішою разів у 100»

Що ж кажуть про книжку та ситуацію навколо неї у соцмережах? Схоже, зрив презентації лише привернув до видання увагу навіть тих читачів, які, може, і не звернули б на неї уваги в іншій ситуації.

«Прочитала, що Ларису Денисенко через її дитячу книжку «Майя та її мами» почали переслідувати. Прочитала книжку за лічені хвилини дорогою на роботу. Шикарна книжка. Про толерантність та любов. Просто і несподівано. Чудо-книжка для дітей, проти якої виступили старорежимні дорослі. Куплю. На таких книжках треба виховувати дітей», – пише користувачка Facebook Ярослава Карибіна.

У мережі ширяться численні відгуки батьків, які вже прочитали книжки своїм дітям.

«Це важливо, це дуже важливо – говорити з дітьми про все, зокрема і про те, що світ довкола не обмежується «традиційними родинами»: тато-мама-я. Really? Стількох моїх знайомих виховали дві жінки, хіба лише там була інша схема: мама-бабуся-я. Ну і так далі, варіантів маса, тож якось дивно в сучасному світі з цією його широкою варіативністю всього і вся досі грати у гру «чік-чірік-я-в-домику». До речі, з Андрієм на тему «двох мам» ми уже говорили; він побачив у фейсбуці фотографію моєї колишньої одногрупниці, що взяла шлюб із жінкою, вони живуть в Норвегії. «Які красиві дві наречені! Хіба так буває, що наречених дві?» О, друже бобер, як тільки не буває», – зазначає письменниця й режисерка Ірина Цілик.

«Середні віки якісь і спалення відьом! Кльова книжка, українська!!! Яка добре розповідає дітям про речі, які існують, про одностатеве кохання, про донорів... Діти ж рано чи пізно все одно про це запитають! А тут стільки агресії і злоби... Книжка не заохочує до одностатевих стосунків, вона про них просто розповідає, і це добре!» – пише користувачка Юлія, яка зазначила, що вже її дочці книжка сподобалася.

Негативних відгуків у мережі значно менше.

«Мені дивно, що в цій книзі немає жодної дитини із традиційною щасливою сім'єю. Так вона побудована, ніби у більшості якісь негаразди, а у Майї все добре», – зазначає користувачка Діана Скорнякова.

«Гомосексуалісти атакують українську родину – українська письменниця підносить снаряди. Ви давали згоду, щоб Вашій дитині в початковій школі пропагували гомосексуальні стосунки як норму, розповідали про те, що дві мами-лесбійки – це ж так прекрасно, а твій тато секретний агент «донор сперми»?» – пише користувач Lad Yasen.

«Домаразмувались до дитячих книжок... Це ні до чого, окрім до суспільної деградації усі ці принципи статево-гендерної рівності не призведуть. Це моя особиста думка, як мами, і ніколи б не побажала, аби такі книжки потрапляли моїм дітям в руки...» – пише Ірина Михалевич.

Дехто з користувачів вважає, що ситуація довкола презентації зробила непогану рекламу книжці.

«Ситуація із книжкою Лариси Денисенко «Майя і її мами» важка і тягуча. З іншого боку, не забуваймо відмітити для себе приємний момент: «добрі люди, які зірвуть презентацію книжки» (як назвав їх мій «віруючий» рідний брат, гомофоб), які погрожували Ларисі Денисенко, Іллі Стронґовському, Лілії Омелян і Форуму видавців взагалі – зробили цю книжку популярнішою разів в 100, якщо не в 1000. Шкода лише, що хтось має на себе брати удар, для такої популяризації гуманізму», – пише користувачка Ірина Варшик.

Кількість дописів стосовно книжки у стрічці Facebook дедалі зростає. Вступилися за книжку та її авторку й правозахисники. Так, солідарність із письменницею висловила Українська Гельсінська спілки з прав людини.

«Абсолютно неприпустима ситуація! Висловлюємо підтримку та солідарність із Ларисою Денисенко», – йдеться на її сторінці у Facebook.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська назвала неприпустимими погрози і залякування учасників й організаторів «Форуму видавців-2017», через які була скасована презентація книжки Лариси Денисенко «Майя та її мами», що мала відбутися 15 вересня у дитячій бібліотеці у Львові.