Омбудсмен називає неприпустимими погрози через книжку Лариси Денисенко

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська назвала неприпустимими погрози і залякування учасників й організаторів «Форуму видавців-2017», через які була скасована презентація книжки Лариси Денисенко «Майя та її мами», що мала відбутися 15 вересня у дитячій бібліотеці у Львові.

«Погрози і залякування є неприпустимими, адже посягають на свободу слова, містять ознаки підбурювання до дискримінації, яке є однією з форм дискримінації, заборонених статтею 6 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», – заявили у прес-службі омбудсмена.

Валерія Лутковська закликає представників громадських організацій, громадян України утриматися від проявів нетерпимості щодо організаторів й учасників форуму.

Крім того, вона надіслала запит до керівника Головного управління Національної поліції у Львівській області з проханням гарантувати безпеку організаторам й учасникам дискусії «Чи готова школа говорити з дітьми на складні теми?» та обговорення книжки Лариси Денисенко, журналістки, правозахисниці, посланниці доброї волі ООН в Україні, «Майя та її мами», запланованим на 14 вересня, і посилити заходи безпеки на форумі, де продаватимуть книжку.

За даними омбудсмена, на початку вересня організатори «Форуму видавців-2017» отримали лист з погрозами і вимогою скасувати заплановану презентацію книги «Майя та її мами», підписаний 15 регіональними львівськими громадськими організаціями.

Напередодні стало відомо, що на Форумі видавців у Львові через погрози скасували презентацію книжки Лариси Денисенко «Майя та її мами», яка мала відбутись 15 вересня у дитячій бібліотеці.

Як заявили організатори форуму, вже понад місяць деякі учасники заходу повідомляють про погрози на їхню адресу в соціальних мережах, які стосуються їхньої творчості чи громадської діяльності.

У заяві форуму не вказується прізвище автора книги, проте Лариса Денисенко на своїй сторінці у Facebook стверджує, що в усіх заявах з погрозами фігурує саме її прізвище.

В оприлюдненому листі-погрозі йдеться про книжку Денисенко «Майя і її мами» і про нав’язування «нетрадиційної» сім’ї. У листі також заявлено, що у разі бездіяльності місцевої влади і силовиків низка організацій буде «вживати всіх можливих заходів з метою недопущення проведення відверто провокаційної презентації у Львові».

У книзі «Майя і її мами» йдеться про толерантність на рівні сім’ї і прийняття різних сімей у соціумі.