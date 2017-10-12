У ПАРЄ ухвалили резолюцію щодо закону про освіту в Україні

Парламентська асамблея Ради Європи за підсумками термінових дебатів щодо ухвалення в Україні закону «Про освіту», ухвалила резолюцію з рекомендаціями для України. Згідно з результатами голосування, підтримали цей документ 82 делегати ПАРЄ, 11 висловилися проти, 17 утрималися. Загалом проголосували 110 делегатів.

У рішення ПАРЄ засуджує те, що Верховна Рада України ухвалила закон про освіту, зокрема норму про мову освіти, без консультацій із представниками національних меншин.

У документі асамблея визнає право України підтримувати українську мову в освіті, водночас наголошуючи на важливості захисту прав національних меншин навчатися рідною мовою.

Також ПАРЄ просить владу України забезпечити виконання висновків Венеціанської комісії повною мірою. Під час дебатів члени різних делегацій критикували Київ за те, що закон направили на розгляд комісії вже після його ухвалення.

Як заявив голова делегації українського парламенту в ПАРЄ Володимир Ар’єв (фракція БПП), резолюція не зобов’язує робити жодних кроків до висновків Венеціанської комісії і не є «трагедією» для України.

«Резолюція – суто політичний момент», – сказав він.

Український закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах і в Україні (зокрема, її критикував голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль), і за кордоном. У МЗС Угорщини пообіцяли блокувати кроки на шляху євроінтеграції України через закон про освіту; в Києві такі заяви Будапешта назвали істеричними. Крім того, з критикою закону виступали Румунія, Болгарія, Греція, Польща і Росія, а також президент Молдови.

Міністр освіти України Лілія Гриневич наголошувала, що закон не позбавить меншин права на освіту рідними мовами. Вона зазначала, що закон гарантує національним меншинам вивчення їхніх мов. Проте вона додала, що представники меншин в Україні повинні вільно володіти українською, щоб досягти успіху в Україні. Гриневич також заявила, що мовну статтю закону «Про освіту» буде уточнено в законі «Про загальну середню освіту».

Президент України Петро Порошенко, який підписав закон, при цьому закликав Міністерство закордонних справ і Міністерство освіти України провести необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи. Він також заявив, що мовна стаття закону «Про освіту» відповідає європейським практикам.

11 жовтня Порошенко заявив, що очікує, що висновки Венеціанської комісії знімуть суперечливі трактування закону «Про освіту». Порошенко наголосив, що закон про освіту є законом рівних можливостей для усіх учнів.

Раніше в МОН повідомили, що статтю 7 Закону «Про освіту», яка викликала стурбованість у кількох державах-сусідах України, уже надіслали на розгляд Венеціанської комісії.

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