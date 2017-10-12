ПАРЄ проводить дебати щодо українського закону про освіту

Парламентська асамблея Ради Європи проводить термінові дебати щодо закону України про освіту.

Доповідає з питання член делегації Естонії Андрес Херкель, член комітету з культури, науки, освіти й медіа.

Для виступу на дебатах зареєструвалося 26 депутатів, зокрема, від України, Румунії, Угорщини, Молдови, Бельгії, Німеччини, Франції.

Український закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах і в Україні (зокрема, її критикував голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль), і за кордоном. У МЗС Угорщини пообіцяли блокувати кроки на шляху євроінтеграції України через закон про освіту; в Києві такі заяви Будапешта назвали істеричними. Крім того, з критикою закону виступали Румунія, Болгарія, Греція, Польща і Росія, а також президент Молдови.

Міністр освіти України Лілія Гриневич наголошувала, що закон не позбавить меншин права на освіту рідними мовами. Вона зазначала, що закон гарантує національним меншинам вивчення їхніх мов. Проте вона додала, що представники меншин в Україні повинні вільно володіти українською, щоб досягти успіху в Україні. Гриневич також заявила, що мовну статтю закону «Про освіту» буде уточнено в законі «Про загальну середню освіту».

Президент України Петро Порошенко, який підписав закон, при цьому закликав Міністерство закордонних справ і Міністерство освіти України провести необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи. Він також заявив, що мовна стаття закону «Про освіту» відповідає європейським практикам.

11 жовтня Порошенко заявив, що очікує, що висновки Венеціанської комісії знімуть суперечливі трактування закону «Про освіту». Порошенко наголосив, що закон про освіту є законом рівних можливостей для усіх учнів.

Минулого тижня в МОН повідомили, що статтю 7 Закону «Про освіту», яка викликала стурбованість у кількох державах-сусідах України, уже надіслано на розгляд Венеційської комісії.

У Києві висловлювали думку, що висновок Венеційської комісії Ради Європи про цей закон буде на користь України.