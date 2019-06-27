Представники ДБР заблокували закупівлі спорядження для армії – Міноборони

Через те, що прокурор та оперативники Державного бюро розслідувань вилучили оригінали документів та зразки продукції, Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил не може проводити закупівлі для армії, заявив під час брифінгу начальник цього підрозділу генерал-майор Дмитро Марченко.

«В нас були вилучені як оригінали документів, так і зразки та еталони, робочі зразки і, відповідно, всі електронні носії інформації. Про що це говорить? Що повністю паралізована робота нашого Головного управління – ані видати висновок на проведення торгів, ані отримати готову продукцію ми зараз не можемо фізично», – сказав він.

За словами очільника Управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, це фактично зупиняє постачання засобів захисту до армії.

«Скільки це триватиме, ми не знаємо. Але на сьогодні ми нічого робити не можемо. Ми просили залишити оригінали документів, зразки та еталони, нас не почули, сказали: це не нам вирішувати», – заявив Марченко.

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Адвокат Володимир Охріменко, також присутній на брифінгу, вказав на низку порушень, нібито допущену представниками ДБР під час обшуку. За його словами, у визначенні суду щодо обшуку не були вказані імена осіб, які були уповноважені обшук здійснювати.

Також, стверджує Охріменко, документи, вилучені під час обшуку, не були вказані в переліку, наданому судом.

«Суд дав конкретний перелік документів, які вони мали право вилучити. Замість цього були вилучені оригінали документів, які зараз не дозволяють Управлінню займатися своєю подальшою діяльністю, гальмують забезпечення Збройних сил України і невідомо, коли документи будуть повернуті і коли ця діяльність поновиться», – сказав він.

Охрименко додав, що обшук здійснював не тільки прокурор, а й оперативники, хоча вони для цього повинні мати доручення від прокурора чи слідчого на проведення слідчих дій.

«Таких доручень нам ніхто не надавав. Якщо підсумувати, порушень було набагато більше», – стверджує правник.

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Представники Міністерства оборони також прокоментували інформацію директора ДБР Романа Труби щодо того, що бронежилети, закуплені для військових, прострілюються. За даними відомства, жодна з чотирьох сертифікованих лабораторій, які можуть перевіряти якість бронежилетів, не здійснювали таких випробувань останнім часом.

«Майно з партії, яка була озвучена, не виймалося, не заарештовувалося, не перевірялося. Відповідно, підстав заявляти про те, що три з п’яти бронежилетів партії 2019 року, яка відгружалася – це не відповідає дійсності», – сказав представник Міністерства.

Про те, що вилучення документації блокує закупівлі для армії, повідомляв також волонтер і позаштатний радник п’ятого президента Петра Порошенка Юрій Бірюков.

«Кілька тижнів видача форми буде йти зі складів, запаси є. Так, за рахунок резерву, за рахунок того, що армія змогла відновити – адже запасів на початок війни не було, все було розпродане. А потім, панове волонтери, знову ми, знову ми», – прокоментував Бірюков.

Напередодні представники ДБР здійснили близько 40 обшуків за місцями проживання низки посадових осіб Міноборони, працівників комерційних структур і в офісних приміщеннях у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб ЗСУ майна за завищеними цінами, повідомив директор ДБР Роман Труба.