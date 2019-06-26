Зеленський повторив слова Порошенка про «стандарти НАТО в ЗСУ з 2020 року»

Президент України Володимир Зеленський розглянув та узгодив документи, якими встановлено порядок застосування Збройних сил України та інших складових сил оборони. Як повідомив його офіс 26 червня, Володимир Зеленський наголосив, що з 2020 року в Україні має розпочатися впровадження стандартів та процедур НАТО у діяльності ЗСУ, передусім у підготовці військ.

«Ця робота не повинна бути імітацією, а стати реальними кроками реформування української армії, відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. При цьому ми повинні пам’ятати, що основною цінністю є людина», – сказав Зеленський.

Повідомляється, що Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу, головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака щодо стану справ у війську.

На початку року тодішній президент України Петро Порошенко також заявляв, що «у 2020 році ЗСУ будуть зорганізовані та здатні діяти повністю за стандартами НАТО, відповідно до закону про національну безпеку».

6 червня цього року Верховна Рада ухвалила закон, який регулює перехід України на стандарти НАТО в оборонній сфері. Законом передбачені зміни до закону «Про оборону України» щодо визначення термінів «військова стандартизація», «військовий стандарт», «стандарт НАТО», «стандарт у сфері оборони держави-члена НАТО» тощо.

Забезпечення до 2020 року повної сумісності ЗСУ із Збройними силами країн-членів НАТО закріплено в ухваленій ще в 2015 році новій Воєнній доктрині України. У 2016 році плани з переходу ЗСУ на стандарти НАТО були закріплені і в Стратегічному оборонному бюлетені.