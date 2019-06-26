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26 Червень 2019, Київ 16:35
Новини | Політика

Зеленський повторив слова Порошенка про «стандарти НАТО в ЗСУ з 2020 року»

Президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський розглянув та узгодив документи, якими встановлено порядок застосування Збройних сил України та інших складових сил оборони. Як повідомив його офіс 26 червня, Володимир Зеленський наголосив, що з 2020 року в Україні має розпочатися впровадження стандартів та процедур НАТО у діяльності ЗСУ, передусім у підготовці військ.

«Ця робота не повинна бути імітацією, а стати реальними кроками реформування української армії, відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. При цьому ми повинні пам’ятати, що основною цінністю є людина», – сказав Зеленський.

Повідомляється, що Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу, головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака щодо стану справ у війську.

На початку року тодішній президент України Петро Порошенко також заявляв, що «у 2020 році ЗСУ будуть зорганізовані та здатні діяти повністю за стандартами НАТО, відповідно до закону про національну безпеку».

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6 червня цього року Верховна Рада ухвалила закон, який регулює перехід України на стандарти НАТО в оборонній сфері. Законом передбачені зміни до закону «Про оборону України» щодо визначення термінів «військова стандартизація», «військовий стандарт», «стандарт НАТО», «стандарт у сфері оборони держави-члена НАТО» тощо.

Забезпечення до 2020 року повної сумісності ЗСУ із Збройними силами країн-членів НАТО закріплено в ухваленій ще в 2015 році новій Воєнній доктрині України. У 2016 році плани з переходу ЗСУ на стандарти НАТО були закріплені і в Стратегічному оборонному бюлетені.

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