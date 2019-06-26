США дадуть Україні 4 мільйони доларів на будівництво військових складів – меморандум

США й Україна підписали меморандум про надання Сполученими Штатами допомоги Києву у сфері зберігання боєприпасів. Меморандум передбачає виділення американською стороною щонайменше чотирьох мільйонів доларів на поліпшення захищеності військових складів в України, повідомив 25 червня Державний департамент США.

Кошти будуть витрачені на будівництво шести сховищ боєприпасів для Міністерства оборони України у наступні два роки, йдеться в повідомленні.

Документ підписали в.о. директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський і помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер у присутності посла України в США Валерія Чалого, повідомляє українське посольство.

Як заявили в Державному департаменті США, проект «підвищить безпеку складів боєприпасів України, а також наблизить Україну до досягнення стандартів НАТО і міжнародних стандартів фізичної безпеки й управління арсеналом».

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За повідомленням, програма знищення традиційних озброєнь США вклала понад 40 мільйонів доларів у період з 2004 по 2018 рік у підтримку України, яка успадкувала велику кількість звичайних озброєнь і боєприпасів після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

Останніми роками на складах зброї в Україні відбулося кілька вибухів і пожеж.

Зокрема, вибухи на складі боєприпасів поблизу Ічні на Чернігівщині в жовтні минулого року призвели до евакуації близько 12 тисяч людей.