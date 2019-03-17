Прокуратура: у справі про вибухи біля Ічні підозр не оголошували

У справі про вибухи на складі боєприпасів під Ічнею у Чернігівській області в жовтні 2018 року підозру нікому не оголошували, повідомляє Військова прокуратура Чернігівського гарнізону.

У відповіді на запит Радіо Свобода у прокуратурі повідомили, що триває розслідування за статтями «диверсія» і «недбале ставлення до військової служби».

«У ході досудового розслідування причину детонації боєприпасів не встановлено, відпрацьовуються основні слідчі версії, триває проведення комплексної пожежно-технічної, вибухо-технічної, судово-хімічної, безпеки життєдіяльності та військової експертизи».

У відомстві уточнили, що розмір завданих збитків наразі невідомий, «триває судова товарознавча експертиза військового майна, техніки та озброєння».

Вибухи й пожежа на військових складах біля Ічні Чернігівської області почалися в ніч на 9 жовтня 2018 року. Загиблих і постраждалих не було.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що відкрите ще одне провадження – за статтею про диверсію.