Генштаб ЗСУ заявляє про запобігання спробі підпалу на одному з арсеналів

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє про запобігання спробі підпалу на одному з арсеналів ЗСУ 21 лютого.

«Сьогодні, 21 лютого, завдяки вмілим діям особового складу, попереджено спробу підпалу на одному з арсеналів Збройних сил України. Загрозу оперативно ліквідовано, без наслідків. Тривають невідкладні слідчі дії правоохоронних органів», – йдеться в повідомленні.

Подробиць, зокрема, і того, де розташований арсенал, у Генштабі не навели.

Останніми роками, починаючи з осені 2015-го, в Україні сталася низка пожеж на складах боєприпасів із вибухами і розльотом боєприпасів, евакуацією довколишнього населення, пошкодженнями майна, а в кількох випадках і з пораненими чи й загиблими.

Читайте також: Де, як і чому вибухали військові склади в Україні останні 15 років

Зокрема, в жовтні 2015 року так сталося у Сватові на Луганщині, в березні 2017-го в Балаклії на Харківщині, у вересні 2017-го в селі Новоянисоль поблизу Маріуполя на Донеччині, теж у вересні 2017-го в Калинівці на Вінниччині, у травні 2018-го знову в Балаклії і в жовтні 2018-го в селищі Дружба неподалік Ічні на Чернігівщині.

У кількох останніх випадках як причину пожежі й вибухів підозрюють диверсію.