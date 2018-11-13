На території військових складів в Ічні знайшли безпілотник – Міноборони

На технічних територіях військових складів у місті Ічня у Чернігівській області знайшли квадрокоптер «Фантом». Про це повідомили у прес-службі міністерства оборони України.

«Безпілотний літальний апарат знаходився на землі поблизу одного зі сховищ. Після попереднього огляду зовнішніх пошкоджень не виявлено. БпЛА передано співробітникам Служби безпеки України, тривають слідчі дії», – ідеться у повідомленні.

В Міноборони нагадали, що будь-які безпілотники над військовими частинами, базами, складами чи арсеналами будуть знешкоджені або збиті без попередження. Причетних затримуватимуть в притягатимуть до відповідальності, підкреслили у міністерстві.

В МОУ закликали громадян повідомляти про підозрілих осіб поруч з військовими об’єктами або місцями дислокації військ.

Останніми роками, починаючи з осені 2015-го, в Україні сталася низка пожеж на складах боєприпасів із вибухами і розльотом боєприпасів, евакуацією довколишнього населення, пошкодженнями майна, а в кількох випадках і з пораненими чи й загиблими. Зокрема, в жовтні 2015 року так сталося у Сватові на Луганщині, в березні 2017-го в Балаклії на Харківщині, у вересні 2017-го в селі Новоянисоль поблизу Маріуполя на Донеччині, теж у вересні 2017-го в Калинівці на Вінниччині, у травні 2018-го знову в Балаклії і в жовтні 2018-го в селищі Дружба неподалік Ічні на Чернігівщині.

У кількох останніх випадках як причину пожежі й вибухів підозрюють диверсію.

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