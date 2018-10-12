Радіо Свобода Daily: Вселенський патріархат продовжує процедуру надання томосу для України

Томос

У Стамбулі 11 жовтня представник Вселенського патріархату зробив заяву щодо Української православної церкви і томосу.

Згідно з рішенням Синоду, Вселенський патріархат продовжує процедуру надання томосу про автокефалію Українській православній церкві. Як на це відреагували українці, дивіться в нашому огляді соцмереж.

Синод також постановив відновити канонічний сан глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета і глави Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

У Російській православній церкві заявили, яку відповідь дадуть на дії Вселенського патріархату, який підтвердив майбутнє надання автокефалії українській церкві.

На що може піти РПЦ після томосу?

​Ічня

Пожежу на території складу боєприпасів біля Ічні Чернігівської області повністю ліквідували. У ніч із 8 на 9 жовтня на армійських складах боєприпасів поблизу Ічні пролунало декілька вибухів, зайнялася територія. Через пожежу розпочали евакуацію населення, перекрили повітряний простір та навколишні автошляхи в радіусі 30 кілометрів від епіцентру подій. Наш журналіст підготував репортаж із місця подій.

Далі коротко:

Російський сайт «Фонтанка» назвав третього росіянина, який, як стверджується, причетний до отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії на території Великої Британії.

Слідчу Міністерства внутрішніх справ Росії Євгенію Шишкіну, яка займалася розслідуваннями серйозних економічних злочинів і справ про корупцію, застрелили 10 жовтня біля під’їзду її будинку в селищі Архангельське поблизу російської столиці Москви.

У США станом на 11 жовтня щонайменше дві людини стали жертвами урагану «Майкл». У четвер він ослаб до тропічного шторму, але все ще загрожує південно-східному узбережжю США сильними дощами, вітром, повенями і можливими локальними торнадо.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає ухвалення Верховною Радою у першому читанні в Києві закону про державну мову частиною антиугорської кампанії в Україні і скаржиться, що цей процес підтримує держава.

Путін втрачає підтримку

Спочатку вибори губернаторів, а тепер і свіжі соціологічні дані засвідчують появу небажаних тенденцій для російської влади. Показники, котрі оприлюднила нещодавно російська соціологічна служба «Левада-Центр», демонструють, що Путін та його соратники втрачають підтримку населення Росії.

Якщо в 2014 році, після окупації Криму, рейтинг довіри до Путіна складав понад 80%, то у вересні він впав до 39%.

Чи загрожує це російській владі якимись реальними наслідками?

Робот Софія в Києві

Робот Софія вперше відвідала Україну. Зокрема, з нею зустрівся прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. На запитання голови уряду, що їй відомо про Україну, Софія розповіла, що на території України сконцентрована чверть світових запасів чорнозему, а також згадала про найбільший у світі вантажний літак «Мрія».

Чим ще здивувала Софія українців? Та які враження від неї залишились? Радіо Свобода зібрало найцікавіші публікації із соцмереж.

​Свобода бути собою

Одна справа – визнавати існування третьої статі, інша – дозволяти людям вказувати її в офіційних документах, в тому числі й тих, що посвідчують особу. Саме це зробили у Нью-Йорку. Мер міста дозволив у свідоцтвах про народження вказувати «стать Х». Але що це за люди третьої статі і чому питання таке важливе?

Не бійтеся бути собою!

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