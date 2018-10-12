Радіо Свобода Daily: Вселенський патріархат продовжує процедуру надання томосу для України

Томос
У Стамбулі 11 жовтня представник Вселенського патріархату зробив заяву щодо Української православної церкви і томосу.
Згідно з рішенням Синоду, Вселенський патріархат продовжує процедуру надання томосу про автокефалію Українській православній церкві. Як на це відреагували українці, дивіться в нашому огляді соцмереж.
Синод також постановив відновити канонічний сан глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета і глави Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».
У Російській православній церкві заявили, яку відповідь дадуть на дії Вселенського патріархату, який підтвердив майбутнє надання автокефалії українській церкві.
На що може піти РПЦ після томосу?
Ічня
Пожежу на території складу боєприпасів біля Ічні Чернігівської області повністю ліквідували. У ніч із 8 на 9 жовтня на армійських складах боєприпасів поблизу Ічні пролунало декілька вибухів, зайнялася територія. Через пожежу розпочали евакуацію населення, перекрили повітряний простір та навколишні автошляхи в радіусі 30 кілометрів від епіцентру подій. Наш журналіст підготував репортаж із місця подій.
Далі коротко:
- Російський сайт «Фонтанка» назвав третього росіянина, який, як стверджується, причетний до отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії на території Великої Британії.
- Слідчу Міністерства внутрішніх справ Росії Євгенію Шишкіну, яка займалася розслідуваннями серйозних економічних злочинів і справ про корупцію, застрелили 10 жовтня біля під’їзду її будинку в селищі Архангельське поблизу російської столиці Москви.
- У США станом на 11 жовтня щонайменше дві людини стали жертвами урагану «Майкл». У четвер він ослаб до тропічного шторму, але все ще загрожує південно-східному узбережжю США сильними дощами, вітром, повенями і можливими локальними торнадо.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає ухвалення Верховною Радою у першому читанні в Києві закону про державну мову частиною антиугорської кампанії в Україні і скаржиться, що цей процес підтримує держава.
Путін втрачає підтримку
Спочатку вибори губернаторів, а тепер і свіжі соціологічні дані засвідчують появу небажаних тенденцій для російської влади. Показники, котрі оприлюднила нещодавно російська соціологічна служба «Левада-Центр», демонструють, що Путін та його соратники втрачають підтримку населення Росії.
Якщо в 2014 році, після окупації Криму, рейтинг довіри до Путіна складав понад 80%, то у вересні він впав до 39%.
Чи загрожує це російській владі якимись реальними наслідками?
Робот Софія в Києві
Робот Софія вперше відвідала Україну. Зокрема, з нею зустрівся прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. На запитання голови уряду, що їй відомо про Україну, Софія розповіла, що на території України сконцентрована чверть світових запасів чорнозему, а також згадала про найбільший у світі вантажний літак «Мрія».
Чим ще здивувала Софія українців? Та які враження від неї залишились? Радіо Свобода зібрало найцікавіші публікації із соцмереж.
Свобода бути собою
Одна справа – визнавати існування третьої статі, інша – дозволяти людям вказувати її в офіційних документах, в тому числі й тих, що посвідчують особу. Саме це зробили у Нью-Йорку. Мер міста дозволив у свідоцтвах про народження вказувати «стать Х». Але що це за люди третьої статі і чому питання таке важливе?
Не бійтеся бути собою!
Ваше Радіо Свобода Daily
Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ