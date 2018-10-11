Росія: під Москвою вбили слідчу, що розслідувала економічні злочини, корупцію

Слідчу Міністерства внутрішніх справ Росії Євгенію Шишкіну, яка займалася розслідуваннями серйозних економічних злочинів і справ про корупцію, застрелили 10 жовтня біля під’їзду її будинку в селищі Архангельське поблизу російської столиці Москви.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи за статтею про посягання на життя поліцейського і про незаконний обіг зброї. Вбивство безпосередньо пов’язують із професійною діяльністю Шишкіної.

Євгенія Шишкіна була старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління на транспорті МВС Росії по Центральному федеральному округу. За даними російських слідчих, раніше вона отримувала погрози через кримінальну справу, яку розслідувала, і зверталася за державним захистом. Кілька місяців тому невідомі спалили її особистий автомобіль.