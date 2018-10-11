Російський сайт назвав ім’я третього росіянина, ймовірно, причетного до отруєння Скрипаля

Російський сайт «Фонтанка» назвав третього росіянина, який, як стверджується, причетний до отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії на території Великої Британії.

10 жовтня видання повідомило, що йдеться про 45-річного Сергія Федотова, який, ймовірно, прибув до Британії разом із двома іншими громадянами Росії, підозрюваними британською владою в нападі.

За даними видання, Федотов полетів із Великої Британії 4 березня – в день отруєння Скрипаля. «Фонтанка» стверджує, що слідчим Скотланд-Ярду відомо про третього учасника замаху, але у відомстві вирішили оголосити про нього пізніше. Газета посилається на неназвані джерела. Інших підтверджень цих даних немає.

Минулого місяця видання Telegraph повідомляло, що британська поліція ідентифікувала третього співробітника російської розвідки, причетного до нападу на Скрипалів. За повідомленням, ця особа, імені якої не називали, відвідувала Солсбері для проведення розвідки перед отруєнням і планування нападу.

10 жовтня ЗМІ повідомили, що підозрювані в отруєнні Скрипаля Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга в 2014 році таємно відвідували Чехію, де стежили за колишнім російським розвідником. За даними «Фонтанки», Сергій Федотов здійснив цю поїздку разом із ними. Чеські спецслужби відмовилися від коментарів.

Британське слідство ідентифікувало нападників на Сергія Скрипаля як «Олександра Петрова» і «Руслана Боширова». У Лондоні наголосили, що справжні імена підозрюваних можуть відрізнятися від тих, які наведені в їхніх паспортах.

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Розслідувальна група Bellingcat виявила, що справжнє ім’я «Олександра Петрова» – Олександр Мішкін. За даними розслідувачів, він отримав медичну освіту в одній з військових академій і є співробітником російської військової розвідки. «Руслан Боширов», за даними розслідувачів – російський розвідник Анатолій Чепіга.

Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли в британському Солсбері 4 березня з допомогою нервово-паралітичної речовини «Новачок», розробка якого велася в Росії. Уряд Великої Британії поклав відповідальність за напад особисто на президента Росії Володимира Путіна. Москва звинувачення відкидає.