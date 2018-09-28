Путін перейшов межу нападом у Солсбері – Джонс

У Великій Британії повідомили, що слідчі у справі отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у місті Солсбері, визначили особу третього підозрюваного на додаток до вже відомих слідству «Петрова» і «Боширова», останній з яких виявився полковником і героєм Росії Анатолієм Чепигою. Сайт журналістських розслідувань Bellingcat пообіцяв оприлюднити реальне прізвище «Петрова» вже найближчим часом. Втім ім’я та прізвище третього підозрюваного і надалі зберігаються у таємниці. Тим часом надходить доволі різка реакція британського керівництва на останній оберт розслідування.

Визначення третього підозрюваного у справі отруєння Скрипалів стало логічним кроком доволі енергійного і ефективного розслідування нападу із застосуванням російської нервово-паралітичної речовини «Новачок» в англійському місті Солсбері. Слідчі антитерористичного підрозділу британської поліції, які ведуть цю справу, повідомили, що цей неназваний третій співучасник нападу на Скрипалів, перебував дещо, сказати б, у затінку, бо виконував спостережницьку і планувальну місію напередодні візиту до Солсбері двох безпосередніх виконавців нападу – відомих попередньо за їхніми шпигунськими псевдо «Петров» і «Боширов».

Буквально кілька днів тому вже було оприлюднено повне ім’я та військове звання того, хто називав себе «Боширов», а саме полковника ГРУ, героя Росії Анатолія Чепиги. Стало відомо, що повне ім’я і військове звання «Петрова» також вже цілком відомі британським слідчим, і всю цю інформацію буде оприлюднено вже невдовзі.

Досі невідомий третій учасник нападу, як стало відомо британським фахівцям з контррозвідки, відвідував місто Солсбері кілька разів заздалегідь з тим, аби допомогти у плануванні нападу агентів ГРУ на Скрипаля та його дочку. Саме ця робота зі спостереження та відслідковування пересувань Сергія Скрипаля у місті Солсбері третім досі неназваним російським агентом стала, так би мовити, прелюдією до того, що так звані «Петров» і «Боширов» (він таки Чепига) прибули до цього південноанглійського міста з нервово-паралітичною речовиною «Новачок» з тим, аби здійснити замах на Скрипалів, достеменно знаючи всі деталі і маючи детальний план нападу. Себто йдеться про такого собі координатора і планувальника використання хімічної зброї російськими офіцерами ГРУ на терені Сполученого Королівства.

Британські слідчі зазначають, що спостережницька місія третього підозрюваного була надзвичайно важливою і вирішальною у плануванні нападу, у ході якого певну кількість нервово-паралітичної речовини «Новачок» було нанесено на ручку дверей помешкання Сергія Скрипаля у Солсбері. Операція нападу на Скрипалів, як наголошують британські фахівці, не була таким собі «спонтанним» кроком, а наслідком вивіреної і спланованої на кількох рівнях місії. Детальний план вулиці, де мешкав Скрипаль, а також фото і опис вхідних дверей, на які наносився «Новачок», стали наслідком підготовчої роботи щойно визначеного третього учасника операції російських спецслужб на терені Британії.

Похибка російських спецслужб – допомога слідству

Цей помітний і вирішальний прорив у ході слідства нападу у Солсбері став наслідком оприлюднення даних сайтом журналістських розслідувань Bellingcat, згідно з якими стало зрозуміло, що номери закордонних паспортів, що їх використовували «Петров» і Чепига для поїздки до Британії цілком поєднували цих двох спіробітників ГРУ. Стало відомо, що ця похибка російських спецслужб і призвела до відстеження пересування «Петрова» і Чепиги за межами Росії, а також до з’ясування їхніх справжніх імен, прізвищ та посад у ГРУ.

Відомий британський фахівець з питань контррозвідки і безпеки Філіп Інґрем підкреслив, що функція третього «планувальника» нападу у Солсбері була такою важливою і зловісною, як і те, що згодом здійснили «Петров» і Чепига у місті Солсбері.

«Без сумніву, у місті Солсбері було проведено підготовчу роботу перед нападом. Той, хто здійснював цю місію, діяв за усіма шпигунськими законами, відіграючи важливу спостережницьку і планувальну роль»,– заявив Філіп Інґрем.

На додаток Інґрем відзначив, що також існує мало сумнівів у тому, що особисто президент Росії Володимир Путін дав наказ знищити Сергія Скрипаля, беручи до уваги, що справу було доручено полковникові Чепизі – високому чину з великим послужним списком і довгим переліком нагород, включно зі званням героя Росії, яке він отримав особисто від Путіна.

«Солсбері стало полігоном для випробування російської хімічної зброї»

Реакція у Великій Британії на оприлюднення особи одного з нападників і визначення третього причетного до отруєння у Солсбері, стала доволі бурхливою. На додаток особливо британців вразив той факт, що один з нападників був нагороджений найвищою відзнакою Росії особисто президентом Путіним. Член британського парламентського комітету з питань безпеки Кевін Джонс, зокрема, висловив своє обурення тим, що російське керівництво схвалило план нападу з використанням хімічної зброї на терені Британії.

«Ясна річ, що відправивши свого «героя» до Британії для здійснення нападу з використанням хімічної зброї, Путін перейшов межу. Ми просто вимагаємо надання російським керівництвом серйозних пояснень і не таких сміховинно-дитячих, які ми чули досі», – заявив член британського парламентського комітету з питань безпеки Кевін Джонс.

Мер міста Солсбері Майк Осмент зазначив, що його місто стало «воєнною зоною», де було використано російську хімічну зброю, що є абсолютно неприпустимим.

«Внаслідок нападу з використанням хімічної зброї мирне південноанглійське місто Солсбері стало таким собі полігоном для випробування дії смертоносної російської хімічної зброї з благословіння кремлівського керівництва. Це абсолютно неприйнятно і неприпустимо у наш час», – заявив мер міста Солсбері Майк Осмент.

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеремі Гант, у свою чергу, провів паралелі між отруєнням у Солсбері та вбивством 2006 року у Лондоні ще одного російського шпигуна-перебіжчика Олександра Литвиненка.

«На мою думку, росіяни вирішили вбити свого колишнього шпигуна Сергія Скрипаля, бо ж відчували повну безкарність після вбивства Олександра Литвиненка у Лондоні. Виконавці і надалі на волі, відтак вони вирішили піти тим самим шляхом знов», – зазначив міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеремі Гант.

Гант також сказав, що росіяни явно недооцінили можливу британську реакцію на напад у Солсбері.

«Росія аж ніяк не очікувала, що за нинішніх умов прем’єр-міністр Британії Тереза Мей переконає своїх міжнародних партнерів і створить єдину коаліцію як відповідь на напад у Солсбері. Відак 153 російських дипломатів було вислано з 28 країн світу. Росіяни, окрім решти, заплатили за напад у Солсбері дорогу дипломатичну ціну. Вони мусять збагнути, що світ не буде для них таким зручним місцем, якщо вони поводитимуться таким чином», – заявив Джеремі Гант.