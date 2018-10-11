У США жертвами урагану «Майкл» стали щонайменше дві людини

У США станом на 11 жовтня щонайменше дві людини стали жертвами урагану «Майкл.

У четвер «Майкл» ослаб до тропічного шторму, але все ще загрожує південно-східному узбережжю США сильними дощами, вітром, повенями і можливими локальними торнадо.

Як зазначає агентство Associated Press, «Майкл» – третій за потужністю ураган в США з початку спостережень.

Шторм досяг узбережжя США 10 жовтня. Через наближення урагану президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Флорида.