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11 Жовтень 2018, Київ 18:10
Новини | Міжнародні

У США жертвами урагану «Майкл» стали щонайменше дві людини

Жертвами стихії стали вже дві людини

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У США станом на 11 жовтня щонайменше дві людини стали жертвами урагану «Майкл.

У четвер «Майкл» ослаб до тропічного шторму, але все ще загрожує південно-східному узбережжю США сильними дощами, вітром, повенями і можливими локальними торнадо.

Як зазначає агентство Associated Press, «Майкл» – третій за потужністю ураган в США з початку спостережень.

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Шторм досяг узбережжя США 10 жовтня. Через наближення урагану президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Флорида.

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