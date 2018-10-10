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10 Жовтень 2018, Київ 10:31
Новини | Міжнародні

Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Флорида через наближення урагану «Майкл»

Ураган насувається на узбережжя США

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Президент США Дональд Трамп оголосив про введення режиму надзвичайного стану у штаті Флорида через наближення урагану «Майкл», повідомляє прес-служба Білого дому.

Президент доручив міністерству внутрішньої безпеки США і Федеральному агентству з управління у надзвичайних ситуаціях координувати зусилля в боротьбі зі стихією.

Очікується, що сьогодні ураган досягне узбережжя Флориди.

Метеорологи попередили, що в Мексиканській затоці через стихію можуть утворитися небезпечні для життя штормові хвилі. Коли ураган дістанеться суші, це може призвести до блокування доріг і перебоїв з постачанням електроенергії та води.

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