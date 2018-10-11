США: ураган «Майкл» досяг узбережжя штату Флорида

Ураган «Майкл» 10 жовтня досяг узбережжя американського штату Флорида. За даними метеорологів, швидкість вітру складає 245 кілометрів на годину. Ураган має четверту категорію з п’яти можливих. Рівень небезпеки можуть підвищити, оскільки пориви вітру посилюються.

Місцева влада закликала жителів районів, що перебувають у зоні дії стихії, евакуюватися. Всього такий припис отримали понад 375 тисяч людей. Зокрема, рятувальники побоюються затоплень і руйнувань будівель.

Потенційні збитки оцінюють у 16 мільярдів доларів. Зокрема, через негоду довелося скоротити видобуток нафти і природного газу, закриті морські порти, а також скасовано понад 200 авіарейсів.

Напередодні через наближення урагану президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Флорида.

Як пише агенція Reuters, це найпотужніший шторм у Флориді за понад 80 років.

Сполучені Штати продовжують ліквідацію наслідків урагану «Флоренс», який у вересні пройшов південно-східним узбережжям країни. Жертвами стихії стали десятки людей. Ураган призвів до масштабних руйнувань будинків й інфраструктури. Метеорологи відзначають, що ураган «Майкл», ймовірно, торкнеться і цих районів.