16-кілометрову зону навколо складів біля Ічні очистили від снарядів – Чернігівська ОДА

Роботи з очищення 16-кілометрової зони навколо 6 арсеналу боєприпасів Міністерства оборони в Ічнянському районі Чернігівської області завершилися, повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації.

«Очищено 80 ділянок розмінування, 79 733 гектарів прилеглої до арсеналу території. Вилучено 100 351 вибухонебезпечний предмет, відпрацьовано 308 повідомлень від населення про виявлення боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

Наразі триває перевірка очищення територій від вибухонебезпечних предметів, заявляють у департаменту.

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Вибухи й пожежі на військових складах біля Ічні Чернігівської області почалися в ніч на 9 жовтня. Загиблих і постраждалих не було.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що відкрите ще одне провадження – за статтею про диверсію.