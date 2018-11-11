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11 Листопад 2018, Київ 18:45
Новини | Події

Міністр оборони повідомив, скільки генералів покарали через вибухи на артскладах

Степан Полторак

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Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, скільки людей притягли до відповідальності через вибухи на артилерійських складах, що ставалися останнім часом, і назвав також число покараних генералів – понад 20.

«Після тих подій, які відбувалися у нас, починаючи від Сватова, ми багато чого змінили. І до відповідальності притягували. Я притягнув 75 людей до відповідальності, зокрема – понад 20 генералів», – сказав Полторак в інтерв’ю телевізійному «5-му каналові».

За його словами, це призвело до іншої проблеми – зараз ніхто не хоче займати ці посади. «Чому? Тому що немає гарного фінансового ресурсу. За сучасних умов забезпечити надійну охорону бази арсеналу дуже важко», – сказав міністр.

Станом на 2014 рік більшість арсеналів мали б бути закриті через проблеми з фінансуванням, а відновити все і на повну – це «шалені гроші», додав Полторак.

Останніми роками, починаючи з осені 2015-го, в Україні сталася низка пожеж на складах боєприпасів із вибухами і розльотом боєприпасів, евакуацією довколишнього населення, пошкодженнями майна, а в кількох випадках і з пораненими чи й загиблими. Зокрема, в жовтні 2015 року так сталося у Сватові на Луганщині, в березні 2017-го в Балаклії на Харківщині, у вересні 2017-го в селі Новоянисоль поблизу Маріуполя на Донеччині, теж у вересні 2017-го в Калинівці на Вінниччині, у травні 2018-го знову в Балаклії і в жовтні 2018-го в селищі Дружба неподалік Ічні на Чернігівщині.

У кількох останніх випадках як причину пожежі й вибухів підозрюють диверсію.

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