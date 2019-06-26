Труба розповів про махінації із закупівлями в ЗСУ і відсутність «політики» в обшуках у Бірюкова

Співробітники Держбюро розслідувань і Генпрокуратури України проводять на сьогодні близько 40 обшуків за місцями проживання деяких посадових осіб Міноборони, працівників комерційних структур і в офісних приміщеннях у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб ЗСУ майна за завищеними цінами, повідомив директор ДБР Роман Труба.

«ДБР разом із Департаментом захисту економіки та Генпрокуратури за місцем проживання посадових осіб Міноборони, комерційних структур, в офісних приміщеннях...У рамках кримінального провадження за фактами закупівель майна за завищеними цінами для Збройних сил», – заявив Труба.

За словами директора бюро, попередня сума збитків, яких зазнало Міноборони внаслідок завищення цін – близько 100 мільйонів. Зокрема, йдеться про закупівлю 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами та 20 тисяч бронежилетів, більшість яких не відповідає заявленим характеристикам.

«Три з п’яти бронежилетів прострілюються», – заявив Труба.

Він уточнив, що договір на постачання бронежилетів було підписано на початку цього року. Досудове розслідування триває близько двох місяців. Він також повідомив, що під час обшуків вилучено 11 тисяч бронежилетів.

За словами директора ДБР, поки що підозру нікому не висували.

Відповідаючи на запитання про те, на якій підставі проводилися обшуки в колишнього позаштатного радника екс-президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова, Труба сказав, що про політичне переслідування не йдеться.

«Процесуальний документ наразі стосовно когось не складено, підозра не висувалася…Про яке політичне переслідування можна говорити, коли оперативні заходи проводилися протягом року... Жодних політичних намірів у цьому кримінальному провадженні немає», – сказав Труба.

Водночас сам Юрій Бірюков коментуючи у Facebook обшуки у нього, заявив, що за 5 років роботи в Міноборони йому «нема чого соромитися і нема за що боятися».

Вранці 26 червня стало відомо, що у помешканні кандидата від партії «Європейська солідарність» волонтера та громадського діяча Юрія Бірюкова Державне бюро розслідувань проводить обшук. Однопартійці Бірюкова заявили про політичний тиск.