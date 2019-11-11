ДБР повідомило про обшуки в Держагентстві резерву України

Державне бюро розслідувань проводить у понеділок обшуки в Державному агентстві резерву України, повідомила заступниця директора ДБР Ольга Варченко на сторінці у Facebook.

«Саме зараз проводимо санкціоновані судом обшуки та тимчасові доступи до документів у Державному агентстві резерву України. Зокрема, на складах та на одному з підприємств агентства. Причина – виявили прострочену продукцію на складах. За попередніми даними, внаслідок неналежного виконання своїх обов’язків керівництвом та службовими особами Державного агентства резерву України, на складах накопичились продукти із простроченим терміном зберігання. За попередньою оцінкою, сума збитків становить близько 60,5 мільйона гривень», – повідомила Варченко.

За її словами, наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків керівництвом та службовими особами Держаагентства резерву.

В управлінні Держрезерву є десятки підприємств, які займаються формуванням стратегічного резерву – продовольство, нафтопродукти, промислові товари та сировина тощо.