Труба: у моєму кабінеті виявлена апаратура для прослуховування

Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що в його кабінеті виявлена апаратура для прослуховування.

«Сьогодні у моєму кабінеті виявлена апаратура для прослуховування, яка була професійно вмонтована у вентиляційну систему. Працювали спеціалісти. Стоїть «прослушка» в одному місці або в декількох – з’ясовуємо, як і те, до кого вона приведе», – написав Труба у Telegram.

Він додав, що йому цікаво, чи «пов’язано це з бажанням деяких політиків періодично вриватися до мене в кабінет з обуренням щодо відкриття проваджень, в яких вони фігурують».

«На записах нічого цікавого про мене бути не може, а ось про стан проваджень, які ми обговорювали зі слідчими, – так. У тому числі, резонансних», – заявив Труба.

Державне бюро розслідувань розпочало свою роботу в листопаді 2018 року. Цей правоохоронний орган створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екс-президентів та членів уряду.