Народні депутати звернулися до Конституційного суду через закон про ДБР

45 народних депутатів звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон про Державне бюро розслідувань на відповідність Основному закону, повідомляє КСУ.

Згідно зі зверненням, парламентарі вважають, що закон про ДБР неправомірно розширює повноваження президента України, дозволяючи йому призначати директора ДБР.

Як нагадують автори звернення, закон передбачає, що президент призначає директора Бюро за поданням прем’єр-міністра відповідно до подання конкурсної комісії, трьох осіб до якої також призначає глава держави.

«Однак, стаття 106 Конституції України, яка містить виключний перелік повноважень президента України, не передбачає здійснення ним призначення керівників центральних органів виконавчої влади (у тому числі Директора Державного бюро розслідувань), членів конкурсних комісій з відбору керівників будь-яких центральних органів виконавчої влади, а також здійснення Главою держави контролю за роботою таких органів виконавчої влади, спрямування і координації їх діяльності», – йдеться в тексті звернення.

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Крім того, автори документу вважають такою, що не відповідає Конституції, норму про звітування голови ДБР перед президентом.

Відтак парламентарі просять КСУ перевірити та визнати неконституційними низку положень закону про ДБР, які, на їхню думку, надають президенту повноваження, не передбачені в Основному законі.

Серед підписантів звернення зокрема – депутати Сергій Алексєєв, Мустафа Джемілєв, Олексій Гончаренко від «Європейської солідарності».

22 серпня стало відомо, що ДБР викликає лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка на черговий допит 3 вересня.

ДБР запрацювало в листопаді 2018 року. Ще за рік до того, в листопаді 2018 року, п’ятий президент України Петро Порошенко призначив директором Бюро Романа Трубу.