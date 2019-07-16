Кілька десятків людей мітингують під КСУ проти скасування декомунізації

Кілька десятків людей у вівторок мітингують під будівлею Конституційного суду України у Києві проти ймовірного скасування закону про декомунізацію. Як передає кореспондент Радіо Свобода, під КСУ відбуваються два мітинги.

Один мітинг проводить фонд «Повернись живим», який анонсував акцію без партійної символіки, водночас роздав своїм прихильникам «піонерські краватки».

Паралельно проти скасування декомунізації інший мітинг проводить ВО «Свобода», до якого приєднались «Національні дружини» і «Правий сектор».

Під будівлею КСУ монтують сцену, на огорожі кріплять плакати із написами: «Доска почета», «Симоненко схвалює», «Слава конституційному суду УРСР» тощо.

Сьогодні КСУ продовжує у закритому режимі розгляд справи за конституційним поданням 46 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону «Про засудження комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (так званий закон про декомунізацію).

Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.