КСУ продовжить розгляд законів про люстрацію і декомунізацію «на одному з наступних засідань»

Конституційний суд України продовжить розгляд законів про люстрацію і про декомунізацію на «одному з наступних пленарних засідань Великої палати» КСУ, повідомляє прес-служба суду.
Дати нового засідання на сайті суду немає.
4 липня КСУ на закритій частині засідання продовжував розгляд на відповідність Конституції закону «Про очищення влади» і закону «Про засудження комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
Біля будівлі суду активісти протестували проти можливого скасування закону про люстрацію і декомунізацію.
Після зустрічі народних депутатів з головою КСУ Наталією Шапталою депутатка від «Народного фронту» Вікторія Сюмар повідомила, що рішення, які Конституційний суд ухвалить стосовно законів про люстрацію та декомунізацію 4 липня, будуть проміжними.
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Навесні КСУ відклав засідання щодо розгляду цього закону, на якому люстрацію могли визнати неконституційною. Розгляд цього питання був перенесений на невизначений час.
Закон про люстрацію набув чинності в жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції. Наразі рішення не ухвалили. Станом на квітень в Україні люстрували 922 чиновники.
Перевірити на конституційність закон «Про засудження комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» КСУ попросили 46 народних депутатів.
Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.
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